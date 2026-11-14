Slušaj vest

Pevač Miloš Bojanić oglasio se na svom Fejsbuk profilu nakon što se njegova supruga Branka Bojanić našla na meti uvredljivih komentara na društvenim mrežama. Folker, koji je godinama izbegavao da odgovara na prozivke i kritike, ovog puta nije želeo da prećuti napade na ženu sa kojom je, kako je istakao, već dve decenije u braku.

Posebno su ga pogodile uvrede upućene Branki zbog činjenice da je od njega mlađa čak 24 godine. Bojanić je u opširnoj objaviosudio ponašanje pojedinaca koji sebi daju za pravo da komentarišu tuđe živote i poručio da ljubav, poštovanje i odanost nemaju nikakve veze sa godinama.

– Nikada do sada nisam reagovao na komentare niti na uvrede koje su mi bile upućene, jer sam uvek birao da ćutim i ne pridajem značaj ljudima koji ne zaslužuju ni moje vreme ni moju pažnju. Ali iskreno, ovoga puta ne mogu da verujem svojim očima kada vidim do koje mere mogu ići ljudska zloba, mržnja i pakost.

1/5 Vidi galeriju Pevač u akciji Foto: Printscreen Pink Tv, Kurir Televizija, Petar Aleksić

Zaista je tužno videti koliko negativnosti, zavisti i nezadovoljstva pojedini ljudi nose u sebi. Umesto da se bave svojim životima, svojim problemima i da pokušaju da budu bolji ljudi, oni biraju da svoj bes i nezadovoljstvo iskaljuju na osobama koje uopšte ne poznaju, koje nikada nisu upoznali i o čijem životu ne znaju apsolutno ništa - počeo je pevač.

- Iskreno mi je žao kada vidim na kakav se način jedna žena može vređati, ponižavati i omalovažavati najodvratnijim mogućim rečima. Kakvo god mišljenje imali, niko vam ne daje pravo da vređate, ponižavate i narušavate dostojanstvo jedne žene. Način na koji govorite o drugima mnogo više govori o vama samima nego o osobi koju pokušavate da uvredite.

Branka i ja smo u braku već 20 godina. Između nas postoji 24 godine razlike u godinama, što je očigledno nekima razlog za osuđivanje i uvredljive komentare. Ali želim da vas podsetim da je to naš život i naš izbor. Mi smo zajedno gradili svoju priču, a niko od vas ne poznaje naš odnos, ne zna kroz šta smo prošli niti šta nas povezuje. Razlika u godinama nikome ne daje pravo da vređa i omalovažava bilo koga. Ljubav, poštovanje i odanost ne mere se brojevima - nastavio je Bojanić.

1/8 Vidi galeriju OVAKO IZGLEDA ŽENA MILOŠA BOJANIĆA! Pojavila se u vrelom izdanju, svi pogledi su bili UPRTI U NJU - ZASENILA SVE (KURIR PAPARACO) Foto: Ivan Gajić

- Lako je sakriti se iza ekrana, napisati najružnije reči i povrediti nekoga, ali karakter čoveka se upravo pokazuje kroz način na koji govori i koliko poštuje druge, čak i onda kada ih ne poznaje. Nikada neću spuštati sebe na nivo ljudi koji misle da vređanjem drugih pokazuju svoju vrednost. Uvek ću birati dostojanstvo, poštovanje i mir, jer ne zaslužuje svaki komentar odgovor, niti svaka osoba moju pažnju.

Ali jednu stvar želim jasno da poručim: trebalo bi da vas bude sramota zbog uvredljivih, prljavih i odvratnih komentara koje ostavljate! Pre nego što počnete da osuđujete tuđe živote, pogledajte malo svoj. Tuđa sreća ne bi trebalo da bude razlog vaše mržnje. Ja nemam potrebu nikome da dokazujem bilo šta. Naše dostojanstvo, naš odnos i 20 godina zajedničkog života govore sami za sebe. Naučite da poštujete druge, jer biti čovek ne znači samo disati, već imati i vaspitanje, savest, dostojanstvo i srce - završio je pevač u svom opširnom obraćanju na društvenoj mreži

1/6 Vidi galeriju Miloš Bojanić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

.

Branka je njegova druga supruga

Podsetimo, Miloš Bojanić je pre Branke bio u braku sa Dragicom, sa kojom ima dvojicu sinova, Mikicu i Baneta. Nakon razvoda, pevač je četiri godine živeo sam, posvetivši se karijeri i poslovima, sve dok u njegov život nije ušla Branka, koja je od njega mlađa 24 godine.

Njih dvoje upoznali su se posredstvom zajedničke prijateljice, a Bojanić je svojevremeno otkrio da ga je Branka osvojila već prilikom prvog susreta. Njihova ljubavna priča počela je u neobičnim okolnostima, kada je Branka završila na operaciji slepog creva, a Miloš joj ponudio da se oporavlja kod njega na moru. Kako je ranije ispričao, lično joj je previjao ranu, brinuo o njoj i pripremao joj hranu.