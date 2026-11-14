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VoditeljkaJovana Jeremić ponovo se našla u centru pažnje objavivši fotografiju sa treninga, uz koju je uputila oštru i direktnu poruku o muško-ženskim odnosima.

- Gola voda. Spartanka. Treniram da psihološki slomim svaku p***u na svom putu. Muška p***a je najveća štetočina za društvo, za porod, i nisu Spartanci bili ludi što su za takve imali poseban tretman, jer je takav samo za prevaspitavanje svake vrste - napisala je voditeljka i dodala: "Znači, ono što mama nije zaljuljala i vaspitala, mora neko drugi da završi, a prva lekcija je kako se poštuju dobre žene i tretiraju – ne daš na mostu, duplo platiš na ćupriji“.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Printscreen/Instagram

Najavila da će da izda knjigu

Voditeljka Jovana Jeremić zvanično je najavila objavljivanje svoje prve knjige i time ponovo privukla ogromnu pažnju javnosti. Poznata po oštrom jeziku, nagovestila je da njen prvenac donosi golu istinu koja će uzdrmati čitav region i skinuti mnoge maske. Na društvenim mrežama podelila je emotivnu posvetu ocu, ali i žestoku poruku koja razotkriva šta čitaoce tačno očekuje.

"Posvećeno mom ocu, Miodragu Jeremiću. Da li ste spremni za surove istine koje su dugo zataškavane? U ovoj knjizi potkusurivanje ne prolazi, a ni pomoć prijatelja. Funkcioniše gola istina. Ona je uvek jedna, baš kao i pravda. Mi ljudi isprljamo baš sve što dotaknemo jer smo je**** kvarljiva roba... Zato, brojevi nisu" - napisala je Jovana, pa nastavila:

"Da li jedva čekate vreme kada će sve maske pasti? Da li ste spremni za knjigu o kojoj će "grmeti" ceo Balkan, a posle koje neki od sramote neće moći da izađu na ulicu? Ko će se sve pronaći u jovanizmima i koji jovanizam je vaš? Uskoro... Knjiga koju su najviše čekali mladi – moji lepi, mladi, čistodušni ljudi. Vaša J. J." - napisala je voditeljka.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremići Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Moje je da šefujem"

Podsetimo, Jovana je jednom prilikom istakla da je njena velika želja da u budućnosti ima i kuću u elitnom naselju u Beogradu.