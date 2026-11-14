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Drama koja je izbila nakon što je Veljko Ražnatović javno izrazio nezadovoljstvo zbog kostima bubamare sa suknjicom koji je njegov sin nosio u vrtiću u Titelu ne jenjava. U čitavu priču uključio se i Aleksis Plastik, koji je žestoko osudio Veljkov postupak, a posebnu pažnju privukla je reakcija Jelene Karleuše na njegovu objavu.

Foto: Preent Screen

Poznati dreg umetnik Aleksis Plastik, čije je pravo ime Aleksandar Savić, nije krio nezadovoljstvo zbog stavova sina Svetlane Cece Ražnatović, pa je na društvenim mrežama javno poručio da više ne želi kontakt sa ljudima koji podržavaju Veljka.

On je na Instagramu objavio poruku u kojoj je otkrio da je otpratio sve koji su lajkovali Ražnatovićev snimak, uz objašnjenje da sa njima više ne želi ni poslovnu ni privatnu saradnju.

– Sve koji su lajkovali Veljkov reel sam otpratio, nema potrebe da se čujemo, da me cimate za saradnje i druženja, ipak sam i ja samo lik koji voli da nosi suknju – napisao je Aleksis.

Njegova objava ubrzo se našla i na društvenoj mreži X, gde je izazvala reakciju Jelene Karleuše.

– Obožavam – napisala je Karleuša.

Jelena Karleuša Foto: Printscreen/Instagram

Reakcija pevačice Jelene Karleuše privukla je pažnju, naročito imajući u vidu da se polemika odnosi na sina njene dugogodišnje suparnice Svetlane Cece Ražnatović.

Aleksis osudio Veljkov postupak

Podsetimo, Aleksis Plastik je prethodno javno kritikovao Veljkovu reakciju na događaj u vrtiću, ističući da deca treba da imaju slobodu da se igraju i biraju kostime koji im se dopadaju, bez nametanja podela koje odrasli vezuju za odeću. Posebno je osudio negativne reakcije usmerene prema zaposlenima u vrtiću, smatrajući da čitava situacija nije smela da preraste u javnu osudu vaspitača.

Zanimljivo je da je Aleksis ranije javno govorio o podršci koju je dobio od Veljkove majke Cece Ražnatović. Kako je svojevremeno ispričao, pevačica ga je lično pozvala nakon što je bio napadnut i ponudila mu pomoć. Ipak, to ga nije sprečilo da sada otvoreno iskaže neslaganje sa postupkom njenog sina.

1/6 Vidi galeriju Aleksis Plastik Foto: Preent Screen

Veljko odlučio da ispiše sinove iz vrtića

Čitava priča počela je kada je Bogdana Ražnatović došla po sina u vrtić u Titelu i zatekla ga obučenog u kostim bubamare, čiji je sastavni deo bila crvena suknjica od tila. Veljko je potom objavio video na društvenim mrežama u kojem je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što, prema njegovom mišljenju, vaspitači nisu napravili razliku između odeće namenjene dečacima i devojčicama.

1/5 Vidi galeriju Nakon što je Veljko Ražnatović javno otkrio da su on i njegova supruga Bogdana zatekli sina Isaiju u suknjici u vrtiću, zbog čega su odlučili da sva tri naslednika ispišu iz te ustanove, na Instagramu se oglasila i sama Bogdana. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

– Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa – poručio je tada Ražnatović.