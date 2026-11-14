ALEKSIS PLASTIK PRECRTAO SVE KOJI PODRŽAVAJU VELJKA RAŽNATOVIĆA! Karleuša reagovala na dramu Cecinog sina zbog suknjice bubamare, dovoljna je bila jedna reč!
- Aleksis Plastik je otpratio sve koji podržavaju Veljka Ražnatovića i poručio da sa njima ne želi ni poslovnu ni privatnu saradnju.
- Na njegovu objavu reagovala je Jelena Karleuša, ostavivši samo jednu reč: 'Obožavam'.
Drama koja je izbila nakon što je Veljko Ražnatović javno izrazio nezadovoljstvo zbog kostima bubamare sa suknjicom koji je njegov sin nosio u vrtiću u Titelu ne jenjava. U čitavu priču uključio se i Aleksis Plastik, koji je žestoko osudio Veljkov postupak, a posebnu pažnju privukla je reakcija Jelene Karleuše na njegovu objavu.
Poznati dreg umetnik Aleksis Plastik, čije je pravo ime Aleksandar Savić, nije krio nezadovoljstvo zbog stavova sina Svetlane Cece Ražnatović, pa je na društvenim mrežama javno poručio da više ne želi kontakt sa ljudima koji podržavaju Veljka.
On je na Instagramu objavio poruku u kojoj je otkrio da je otpratio sve koji su lajkovali Ražnatovićev snimak, uz objašnjenje da sa njima više ne želi ni poslovnu ni privatnu saradnju.
– Sve koji su lajkovali Veljkov reel sam otpratio, nema potrebe da se čujemo, da me cimate za saradnje i druženja, ipak sam i ja samo lik koji voli da nosi suknju – napisao je Aleksis.
Njegova objava ubrzo se našla i na društvenoj mreži X, gde je izazvala reakciju Jelene Karleuše.
– Obožavam – napisala je Karleuša.
Reakcija pevačice Jelene Karleuše privukla je pažnju, naročito imajući u vidu da se polemika odnosi na sina njene dugogodišnje suparnice Svetlane Cece Ražnatović.
Aleksis osudio Veljkov postupak
Podsetimo, Aleksis Plastik je prethodno javno kritikovao Veljkovu reakciju na događaj u vrtiću, ističući da deca treba da imaju slobodu da se igraju i biraju kostime koji im se dopadaju, bez nametanja podela koje odrasli vezuju za odeću. Posebno je osudio negativne reakcije usmerene prema zaposlenima u vrtiću, smatrajući da čitava situacija nije smela da preraste u javnu osudu vaspitača.
Zanimljivo je da je Aleksis ranije javno govorio o podršci koju je dobio od Veljkove majke Cece Ražnatović. Kako je svojevremeno ispričao, pevačica ga je lično pozvala nakon što je bio napadnut i ponudila mu pomoć. Ipak, to ga nije sprečilo da sada otvoreno iskaže neslaganje sa postupkom njenog sina.
Veljko odlučio da ispiše sinove iz vrtića
Čitava priča počela je kada je Bogdana Ražnatović došla po sina u vrtić u Titelu i zatekla ga obučenog u kostim bubamare, čiji je sastavni deo bila crvena suknjica od tila. Veljko je potom objavio video na društvenim mrežama u kojem je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što, prema njegovom mišljenju, vaspitači nisu napravili razliku između odeće namenjene dečacima i devojčicama.
On je najavio da će sva tri sina ispisati iz te ustanove, a potom je pokrenuo i peticiju pod nazivom „Tražimo odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama“.
– Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa – poručio je tada Ražnatović.
Oglasila se i njegova supruga Bogdana, koja je podelila objavu jedne vaspitačice u kojoj se pravi razlika između kostima bubamare i suknjice namenjene devojčicama.