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Ana i Predrag Rajković, koji žive u Saudijskoj Arabiji gde srpski golman nastupa za klub Al Itihad, provode odmor na privatnom ostrvu u Crvenom moru.

Ana je na društvenim mrežama podelila fotografije sa ovog putovanja koje podsećaju na prizore iz najskupljih turističkih kataloga, a posebnu pažnju privukli su tirkizno more, privatni bazeni i smeštaj koji doslovno lebdi iznad vode.

Par boravi u ekskluzivnom rizortu Šebara, jednom od najneobičnijih luksuznih odmarališta u tom delu sveta. Ovo mesto je najprepoznatljivije po futurističkim vilama u obliku ogromnih srebrnih kapsula čije se površine presijavaju kao ogledalo, odražavajući boje neba i mora.

1/6 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printscreen/Instagram

Kompleks raspolaže sa ukupno 73 luksuzne vile, od kojih se 38 nalazi iznad vode, dok je preostalih 35 smešteno uz plažu.

Na fotografijama koje je Ana Rajković objavila vide se raskošne terase, bazeni koji se vizuelno stapaju sa morem i pogled na beskrajno plavetnilo, a gostima su u okviru rizorta dostupni i ekskluzivni restorani, spa centar i brojne aktivnosti na moru.

Boravak u ovakvom ambijentu prate i visoki troškovi. Prema objavljenim cenama, noćenje u vili iznad vode može da košta oko 2.900 dolara, odnosno približno 2.500 evra, bez pojedinih dodatnih taksi, dok za veće vile cena može premašiti 4.900 dolara po noći, u zavisnosti od termina i uslova rezervacije. To znači da bi samo tri noćenja u jednoj od ovih vila mogla da koštaju više od 7.000 evra, ne računajući dodatne troškove.