"JE L' VAM SAD MALO JASNIJE GDE JE NASTAO PROBLEM?" Veljko Ražnatović ne odustaje zbog bubamara suknjice: Objavio nove fotografije i poslao jasnu poruku!
- Veljko Ražnatović je ponovo reagovao na slučaj iz vrtića u Titelu, objavivši fotografije kostima bubamare i poruku da problem vidi u suknjici za dečake.
- Poručio je da odrasli imaju pravo na lični izbor, ali da takvi sadržaji ne treba da budu deo programa u vrtićima, dok je slučaj podelio javnost.
Veljko Ražnatović, bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, ne prestaje da se oglašava nakon što je izbio skandal zbog kostima bubamare sa suknjicom koji je njegov najmlađi sin Isaija nosio u vrtiću u Titelu. Sin Svetlane Cece Ražnatović sada je objavio niz fotografija i poruka kojima je pokušao da objasni zbog čega smatra da je postupak vaspitača bio neprimeren, a posebno se osvrnuo na razlike između kostima za dečake i devojčice.
Na svom Instagram profilu Veljko je podelio nekoliko objava drugih korisnika u kojima su prikazani različiti kostimi bubamare, insistirajući na tome da nije sporno da dečak bude maskiran u ovog insekta, već da nosi suknjicu.
Na jednoj od fotografija prikazan je dečak u crvenoj majici sa crnim tufnama, crnim pantalonama i krilima bubamare, uz natpis:
– Ovo je kostim bubamare za dečake.
U objavi koju je podelio navedeno je i da „suknjica nije za dečake“.
Veljko je potom objavio i ilustraciju na kojoj su upoređeni kostimi za dečake i devojčice. Na jednoj strani prikazan je dečak sa crvenim plaštom, a na drugoj devojčica u crvenoj haljinici sa tufnama. Usledila je još jedna fotografija na kojoj su prikazana dva dečaka obučena u različite kostime bubamare, jedan sa suknjicom, a drugi u pantalonama, uz pitanje:
– Je l' vam sad malo jasnije gde je nastao problem?
„Ponoviću, svako ima pravo da se oblači kako želi, ali...“
Nakon fotografija, Ražnatović je objavio i opširnu poruku u kojoj je izneo svoj stav o vaspitavanju dece, slobodi oblačenja i sadržajima koji se uvode u predškolske ustanove.
– Ponoviću. Postoje feminizirani muškarci i maskuline žene, i to nije ništa novo niti sporno. Svako ima pravo da se oblači i izražava onako kako želi. Međutim, to ne znači da deci treba predstavljati kao normu da se dečak oblači kao devojčica ili obrnuto.
Lični izbori odraslih su jedno, a sadržaji koji se uvode u programe vrtića nešto sasvim drugo. Svako neka radi kako želi, ali ovo ne sme biti deo programa u vrtićima. Kada se takve ideje nameću deci kroz obrazovne programe, onda više ne govorimo o ravnopravnosti, već o promovisanju određene ideologije – poručio je Veljko.
Tu se nije zaustavio, već je podelio i objavu u kojoj se govori o tradicionalnim vrednostima, srpskom identitetu i vaspitanju dece.
– Decu treba da učimo iskonskim vrednostima, poštovanju svojih korena, tradicije, srpskog identiteta i prirodnom razumevanju muškog i ženskog pola. Zato vrtić mora da bude mesto vaspitanja i zdravih temelja, a ne prostor za zbunjivanje dece – navodi se u poruci koju je preneo na svom profilu.
Pokrenuo peticiju, oglasili se iz vrtića
Podsetimo, sve je počelo zbog kostima bubamare. Čitava drama počela je kada je Bogdana Ražnatović došla po sina u vrtić u Titelu i zatekla ga obučenog u kostim bubamare, čiji je deo bila crvena suknjica od tila. Veljko je odmah reagovao na Instagramu, tvrdeći da vaspitači nisu napravili razliku između kostima za dečake i devojčice. Izrazio je nezadovoljstvo zbog objašnjenja da deca mogu slobodno da biraju kostime i da se tokom igre takva podela ne pravi.
On je potom najavio da će sva tri sina ispisati iz vrtića, ističući da kao roditelj ima pravo da odlučuje o njihovom vaspitanju. Pokrenuo je i peticiju kojom traži odgovornost i jasnija pravila u predškolskim ustanovama. Nakon njegovog obraćanja oglasili su se i zaposleni u vrtiću, koji su objasnili da je reč o dečjoj igri i da mališani od dve godine ne doživljavaju odeću i kostime na isti način kao odrasli.
– Izbor suknjice kao dela kostima bubamare kod deteta od dve godine predstavlja spontani izbor u igri i priliku za istraživanje. Dete u ovom uzrastu ne pridaje odeći i kostimima rodna i društvena značenja na način na koji to čine odrasli – naveli su iz kolektiva vrtića.
Veljku su podršku pružili i članovi porodice, među kojima su supruga Bogdana, majka Ceca i sestra Anastasija. Bogdana je javno poručila: "Priča koja treba daleko da se čuje. Ne kvarite našu decu!
Slučaj je izazvao brojne polemike i podelio javnost. Dok jedni podržavaju Ražnatovića i smatraju da roditelji imaju pravo da zahtevaju drugačiji pristup vaspitanju, drugi ističu da je reč o bezazlenoj dečjoj igri.