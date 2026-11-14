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Šejla Zonić privukla je veliku pažnju javnosti novim projektom i pesmama "Struja" i "Bujrum", koje su izazvale lavinu komentara na društvenim mrežama, ali i promenom menadžmenta.

U otvorenom razgovoru, Šejla govori o inspiraciji i vizuelnom identitetu koji podseća na svetske scene, snimanju spotova, kao i o tome kako se nosi sa komentarima publike i kolegama.

Na samom početku intervjua pevačica se osvrnula na komentare na društvenim mrežama, za koje kaže da su podeljeni.

- Reakcije na mrežama su jako podeljene, ljudi su ili oduševljeni ili zgroženi. Ja sebe nikada nisam prozvala kraljicom sevdalinki, tako da i ne nosim tu odgovornost što je neko to izjavio. Mogu da kažem da je bilo raznih uvredljivih komentara i pročitala sam jedan citat u kom kaže da su ljudi dobili preveliku slobodu da na mrežama pišu šta hoće, jer nema posledica, ali opet kažem da volim što ljudi reaguju, jer mi pevači, kada objavimo, volimo da naš rad dođe do ljudi. Što se vizuelnog dela tiče, imala sam tu inspiraciju svetske scene, Ledi Gaga mi je bila inspiracija, jer dugo pratim njen rad i ispalo je puno bolje nego što sam zamišljala - rekla je ona, pa se osvrnula na snimanje spota za novu pesmu:

- Kada smo snimali spot za pesmu "Struja", trebalo nam je dosta vode i došli su vatrogasci i mi smo im celu cisternu potrošili. Smrzla sam se tada, to je bio početak oktobra i napolju je bilo tri stepena, a mi smo snimali u hali koja je otvorena sa svih strana. Samo sam molila Boga da ne dobijem upalu bubrega ili nečega, za sada sam dobro.

1/5 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Nirvana Delić

Šejla Zonić je potom otkrila i kako je nastala pesma "Struja".

- Prošle godine sam pevala u jednom gradu na Trgu i ja se penjem na binu, ispred mene masa, euforija na maks i ja krenula da pevam, kad ono nestade struje, sve se pogasilo. Ništa, kroz dva minuta došla struja i ja opet krenem da pevam, kada opet nestade struja. Ja siđem sa bine i tehničara pitam u čemu je problem, a on meni: "Ne treba tebi struja, ti si struja. Čim se popneš na binu, ide napon". To mi je ostalo u sećanju i tada sam mislila da je peh, a u stvari mi je nešto govorilo da moram neku silu da napišem. I Armin i ja smo bili na odmoru, a ja nikako nisam mogla da se opustim. Tada sam uzela svoj koktel, malo se izmakla u stranu i napisala sam tekst za 15 minuta - rekla je pevačica za Telegraf, a onda priznala šta u njoj izaziva struju:

- Nepravda izaziva struju u meni! Ajde ti hejt komentari, ali ne volim kada se izmišljaju neke stvari. Osipam se na tu nepravdu kada ti neko prepisuje nešto što nema veze sa tobom. To u meni stvara taj neki napon i gorivo da ja napišem tako nešto.

Kako je i sama rekla, puno puta je tu nepravdu osetila i na svojoj koži, ali je vremenom naučila da se nosi sa tim situacijama.

- Puno puta, pogotovu na početku karijere. Sada sam već postala imuna na to, jer je to sastavni deo posla i ne treba ništa lično shvatiti. Svašta ti čuješ o sebi, mnogo toga dođe do tebe, a ko zna šta još o sebi nisam čula, ali to neka ostane među njima i ne zanima me. Te kolege sada kada sretnem, javim se, ali da li imam taj prirodni gard, to ne znam. Mislim da mene odaje taj govor tela, on je poprilično iskren - priznala je Šejla Zonić.

1/5 Vidi galeriju Pevačica unovčava biznis Foto: Marko Karović, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Bez obzira na moderne vizuelne i žanrovske zaokrete, pevačica je rekla da se sevdalinki neće odreći.

- Sevdalinke ću uvek pevati, neću se nikada odreći toga, ali ja kažem da svi mi imamo više slojeva i ja sam i dalje ona ista Šejla, ali publika nije imala priliku da vidi ovu Šejlu, uvek su gledali onu ozbiljnu, disciplinovanu, ali ja isto tako imam ovu ležernu, kreativnu i sada imam potrebu da sve ovo iznesem - rekla je ona.

Popularna pevačica se potom osvrnula na svoje muzičke početke, ali i na učešće u takmičenju "Zvezde Granda", tokom kojeg su sevdalinke postale njen zaštitni znak.

- To je nešto što je mene biralo i pre takmičenja. Ja sam kao student pevala sa Divanhanom i to mi se tada činilo kao super prilika da putujem i pevam, ali i lepo da zaradim. To je mene tada biralo i pokazalo se da mi to dobro ide. Super je kada ti Bog da toliki talenat da ti možeš da pevaš šta želiš, a onda u nekom trenutku ti treba da se opredeliš, a ja to ne želim. Što bih morala jednog da se odreknem da bih bila ovo drugo. Kroz takmičenje isto se to svidelo publici, osluškivala sam šta ljudi žele, ali opet nisam pevala samo tu vrstu muzike - prisetila se ona, a na pitanje da li je Saša Popović imao veliki uticaj na to, rekla je:

- Preko mentora je uvek sugerisao da pevam tu vrstu muzike, ali opet na kraju smo birale mi šta ćemo i kako.

Pored toga, osvrnula se na promenu menadžmenta, kao i na odnos sa Džejlom Ramović.

- Promenila sam menadžment nedavno - rekla je Šejla Zonić.

Kako je bila u istom menadžmentu sa Džejlom Ramović, Šejla je sada otkrila da li se osetio neki rivalitet među pobednicama.

- Između nas dve nije, ali ne mogu da kažem da je nužno neko zbog nekog ispaštao, svi mi imamo svoje pravce i puteve, ali mislim da se nije podjednako radilo sa svima nama. Nije se iskoristio taj hajp oko mene kako treba, više smo ti Armin i ja gurali na društvenim mrežama. Odluka je bila hrabra, većali smo dosta i sa Grandom i drugim saradnicima, ali smo na kraju shvatili da je to najbolja odluka za sve - rekla je ona za Telegraf.

Na njenom putu velika podrška joj je suprug Armin, a sada je otkrila zbog čega upravo on nije preuzeo ulogu menadžera.

- Oboje mislimo da to nije dobro, pogotovu što je on kreativac i više voli da se bavi društvenim mrežama. On je završio marketing, i mi volimo da se svako bavi svojim poslom. To bi bilo iscrpljujuće, jer je on jedno vreme i radio neke menadžerske poslove, ali je bio prinuđen - priznala je Šejla Zonić.