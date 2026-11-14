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Mišo Kovač napustio nas je 31. oktobra 2026. godine u 86. godini života, a sahranjen 4. novembra pored sina Edija na groblju u Zagrebu.

Njegov život obeležila je najveća porodična tragedija, kada je 1992. izgubio sina Edija, posle čije smrti više ništa nije bilo isto.

Zbog tragedije, Mišo se potpuno povukao u sebe i za medije gotovo više i da nije pričao, decenijama.

Ipak, pre nekoliko godina progovorio je upravo o toj tragediji, navodeći da misli da mu je sin ubijen.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

- Mislim da je Edi ubijen isključivo zbog mene, jer ja nisam napustio Hravatsku, nisam otišao u London, Njujork, šta ja znam, kao što su neki bežali - iskreno je pre nekoliko godina pričao Kovač.

- Znaju svi šta se njemu dogodilo, ali, 1992. je bila 92. godina. Skrivala se istina zato što sam dosta tih svojih fanova imao u policiji u Hrvatskoj, pa u tadašnje vreme da neko možda nevin ne bi stradao. Cela Hrvataska je ćutala 17 godina sam se borio - pričao je Kovač.

Ispunjena mu je poslednja želja

Legendarni pevač Mišo Kovač sahranjen je u sredu, 4. novembra na zagrebačkom groblju Mirogoj u krugu porodice.

Njegova večna kuća nalazi se pored groba sina Eduarda Edija Kovača koji je život izgubio veoma mlad.

Ispraćaj čuvenog Miše Kovača trajao je tri dana, a više od 30.000 ljudi oprostilo se od njega na Poljudu

Pre sahrane u Zagrebu, u Splitu je organizovan veliki javni ispraćaj na stadionu Poljud, a u utorak je proglašen Dan žalosti u Hrvatskoj zbog njegove smrti.