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Milan Dinčić Dinča jedan je od pevača koji vreme kada nije na nastupima provodi u krugu svojih najbližih. Ono što oduševljava javnost kada je reč o pevaču i njegovim objavama na mrežama, je njegova skromnost i povezanost sa porodicom.

Dinča je sada podelio recept za koji vam treba samo 800 dinara, a može ga jesti cela porodica. Kako kaže Dinča, ovo je jedan od najboljih obroka pogotovo kada se posti na vodi.

Za najisplativiju varijantu koriste se sirove leblebije u rinfuzu, koje je pre kuvanja potrebno potopiti u vodu (najbolje preko noći), a zatim skuvati dok ne omekšaju.

1/9 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča, supruga Foto: Printscreen/Instagram

Sastojci (za porodični obrok):

400 do 500 g sirovih leblebija (prethodno potopljenih i skuvanih)

500 ml pasiranog paradajza (pelata ili soka od paradajza)

3 do 4 kašike tahinija (paste od susama koja daje kremastu teksturu bez kapi ulja)

3 do 4 čena belog luka

1 glavica crnog luka

1 kašičica dimljene ili obične mlevene paprike

So, biber, malo kumina ili origana po želji

Malo tople vode (za razređivanje sosa)

Svež peršun za posipanje

Priprema:

Dinstanje na vodi: Sitno iseckajte crni luk i prodinstajte ga u tiganju sa nekoliko kašika vode dok ne omekša. Pred kraj dodajte sitno seckan ili izgnječen beli luk i kratko promešajte tek da zamiriše.

Pravljenje sosa: Sipajte pasirani paradajz i začine (so, biber, mlevenu papriku), pa ostavite da krčka na tihoj vatri oko sedam minuta.

Dodavanje tahinija: Smanjite temperaturu, umešajte tahini i po potrebi dodajte malo tople vode dok ne dobijete gladak, kremast sos.

Spajanje sa leblebijama: Ubacite skuvane i oceđene leblebije u sos, dobro promešajte i krčkajte još desetak minuta da upiju sve ukuse.

Serviranje: Pospite svežim peršunom i poslužite uz kuvani pirinač, hleb i sezonsku salatu.