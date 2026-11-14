DINČA NAPRAVIO RUČAK ZA CELU PORODICU ZA 800 DINARA: Pevač podelio recept, a može se jesti i kada se posti na vodi
Milan Dinčić Dinča jedan je od pevača koji vreme kada nije na nastupima provodi u krugu svojih najbližih. Ono što oduševljava javnost kada je reč o pevaču i njegovim objavama na mrežama, je njegova skromnost i povezanost sa porodicom.
Dinča je sada podelio recept za koji vam treba samo 800 dinara, a može ga jesti cela porodica. Kako kaže Dinča, ovo je jedan od najboljih obroka pogotovo kada se posti na vodi.
Za najisplativiju varijantu koriste se sirove leblebije u rinfuzu, koje je pre kuvanja potrebno potopiti u vodu (najbolje preko noći), a zatim skuvati dok ne omekšaju.
Sastojci (za porodični obrok):
400 do 500 g sirovih leblebija (prethodno potopljenih i skuvanih)
500 ml pasiranog paradajza (pelata ili soka od paradajza)
3 do 4 kašike tahinija (paste od susama koja daje kremastu teksturu bez kapi ulja)
3 do 4 čena belog luka
1 glavica crnog luka
1 kašičica dimljene ili obične mlevene paprike
So, biber, malo kumina ili origana po želji
Malo tople vode (za razređivanje sosa)
Svež peršun za posipanje
Priprema:
Dinstanje na vodi: Sitno iseckajte crni luk i prodinstajte ga u tiganju sa nekoliko kašika vode dok ne omekša. Pred kraj dodajte sitno seckan ili izgnječen beli luk i kratko promešajte tek da zamiriše.
Pravljenje sosa: Sipajte pasirani paradajz i začine (so, biber, mlevenu papriku), pa ostavite da krčka na tihoj vatri oko sedam minuta.
Dodavanje tahinija: Smanjite temperaturu, umešajte tahini i po potrebi dodajte malo tople vode dok ne dobijete gladak, kremast sos.
Spajanje sa leblebijama: Ubacite skuvane i oceđene leblebije u sos, dobro promešajte i krčkajte još desetak minuta da upiju sve ukuse.
Serviranje: Pospite svežim peršunom i poslužite uz kuvani pirinač, hleb i sezonsku salatu.
Kurir.rs