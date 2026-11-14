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Zoran Pejić Peja jednom prilikom je gostovao u emisiji gde je stavom izazvao bes mnogih žena kako u Srbiji tako i u regionu.

Kako je voditelj objasnio, smatra da je kuhinja isključivo namenjena pripadnicama lepšeg pola, dok muškarcu nije ostavljeno da radi kućne poslove.

Zna se ko je žena, a ko muškarac

- Možda će sada mnoge žene da mi zamere, ali kod nas u kući se zna ko je žena, a ko muškarac. Ponosim se njom što kuva, svaka joj čast što kuva, time pokazuje da je žena. Kad vidim muškarca u kuhinji i on secka, pa, bajo, obuci haljinicu pa kuvaj. Uzmi usisaj, uzmi džoger i briši onda - rekao je Peja na Red TV.

Njegova izjava naišla je na brojne osude, mahom od žena koje se ne slažu sa ovakvim načinom razmišljanja, do te mere da ga nazivaju prostim.

- Ne slažem se sa tim. Muž i ja smo kuvari i on kuva bolje od mene", "Primitivizam teški", "Žena nije rob, ako mogu da joj pomognem i smanjim obaveze zašto da ne", "Bože, gde živiš ti", "Živiš u 18. veku", "Kakva glupost", "Seljačino" - bili su samo neki od komentara ispod snimka.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

Ima kuću u Americi

Inače, Peja je vlasnik luksuzne vile u Americi, a kako nema nameru da živi u njoj, odlučio je da je rentira.

Posle kupovine nekoliko nekretnina u Beogradu rešio je da kupi i kuću preko okeana koja mu danas donosi dobar prihod.

Peja je otkrio kako je došao na ideju da uloži u biznis van Srbije.

-Preko prijatelja sam dobio preporuku za kupovinu nekretnine i otišao sa suprugom u Ameriku da je pogledamo i čim smo videli kuću, znali smo da je to to. Inače, imam dosta rodbine u Americi i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučio za kupovinu nekretnine baš u Americi.