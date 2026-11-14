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Dok Katarina Grujić uživa u porodičnom životu, luksuzno naselje u kojem živi sa suprugom Markom Gobeljićem i ćerkicom Katjom postalo je njena prava mala oaza mira. Ipak, popularna pevačica nije neprimetna stanarka, pa je komšije često sreću u svakodnevnim obavezama i imaju priliku da izbliza prate kako izgleda njen život van reflektora.

Kako kažu, pevačica je posvećena porodici, kao i da ju je suprug Marko Gobeljić promenio.

- Kaća izgleda bolje nego ikada. Iako svi znaju da je udata kada prođe kompleksom za njom okreću glavu i odmeravaju je. Čak i kada šeta ćerkicu. Možda bi mogla i koji kilogram više da nabaci lepo bi joj stajalo. Mislim da Marku to ne bi trebalo da smeta, jer je ona javna ličnost u nju su svakako oči uprte ceo život - kaže jedan od čuvara.

Kako poznati par nije baš dugo u ovom stanu, pa ih starije komšije ne prepoznaju, ali zato mlađi dobro znaju ko su.

- Viđamo je u obližnoj prodavnici preko puta kada ode u veliku nabavku i kako se igra sa ćerkicom. Dosta se uozbiljila od kada je postala majka. To verovatno i vi novinari primećujete, jer se ranije pisalo o njenim provodima, a sada je više nema u tim rubrikama - govorio je jedan od komšija.

1/8 Vidi galeriju Katarina Grujić sa suprugom Markom Gobeljićem Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Milica Stanojević

Situacija sa autom

Komšije kažu da je Kaća danju porodična žena, a noću prava s**s bomba.

- Tokom dana je možete videti kako vodi ćerkicu, kupuje namirnice i hemiju, stalno to vidimo ispred kuće. Tu joj često dođe i familija, otac joj je često sa njom. Bude bez šminke i sa kosom svezanom u punđu, a onda posle nekoliko sati je vidite kako izlazi iz ulaza i ide na nastup kao s**s bomba. Bukvalno kao da je neko upotrebio čarobni štapić i potpuno je transformisao. To njen posao zahteva i mislim da dobro pliva i balansira u tome - rekla je jedna komšinica, pa je otkrila kako se parkira:

- Vozi bukvalno kao muško. Koči kao da se potpisuje, uparkira se za minut tamo gde biste se kladili da ne može auto da joj stane. Potpuno je sposobna i stalno se iznova oduševljavamo kako vozi. Nije to nasilna vožnja, da ne shvatite pogrešno, ali prosto se vidi da ima dobre reflekse i da zna da vozi - govorile su komšije za Blic.