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Vesna Rivas i njen partner tokom zajedničkog života izgradili su porodicu i stekli mnogo toga, a njihov brak svojevremeno je doživeo veliki krah zbog suprugove prevare. Vesna je tada odlučila da se razvede, ali ni nakon rastanka njih dvoje nisu izgubili kontakt. Posle mnogo godina ponovo su se pomirili i nastavili zajednički život.

Danas, proslavljaju 39 godina braka, a pevačica se oglasila porukom i videom sačinjen od njihovih slika nastale tokom 39 godina braka.

Vesna je u svojoj objavi detaljno opisala kako je sve počelo.

- 39 godina zajedno. Znali smo se iz viđenja 2 godine, dobar dan i doviđenja, zabavljali 15 dana, od Velike Gospojine, 28. avgusta 1987, počeli da živimo zajedno, 5. septembra napravili zvaničnu veridbu a na današnji dan, 14. novembra 1987 i stavili svoje potpise venčane u opštini Savski Venac, Beograd - napisala je ona pa nastavila:

1/9 Vidi galeriju Vesna Rivas na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Na istoj opštini, posle dve godine, u bolnici Narodni front gde sam i ja rođena, rodila sam našeg sina Petra. Radili smo ko pčelice i skupljali svaki dinar, marku, liru, šiling, dolar i za godinu i po dana kupili smo svoj prvi stan, potom i lokal i dobra kola a onda je došao i beba Pera. Svašta smo prošli zajedno, gradili smo jedno drugo i onda si ti zabrljao i nisam se smirila dok se nisam razvela od tebe. Kažu mnogi kad se razvedu, srećno razvedeni... Ne, mi to nismo bili. Ali, tvrdoglavost je čudo. Nikad nismo gubili kontakt. Ono čuveno "zbog deteta"... Ali ja sam znala i svima pričala: "Ja se udajem samo jednom u životu..." I evo tako i jeste - napisala je ona.

Majka ih ponovo spojila

Vesna je otkrila i da je njena majka imala važnu ulogu u njihovom pomirenju. Kako kaže, ona nije mogla da se smiri dok ih ponovo nije videla zajedno.

- Mnogo godina smo bili razdvojeni, mnogo ali mama moja, Janče koja te je volela ko sina rođenog, nije mogla da se smiri i upokoji, pre 10 godina, dok nas nije spojila i izmirila. I od tad smo nerazdvojni. Nisam želela ponovo da se opštinski venčamo jer sam ubeđena da je taj papir kod nas doneo maler. Tako da sada imam dečka, malo mi je bolestan, i živimo našu jesen života. Ljubav mog života, moj Dragan... Malopre smo se jako zagrlili i slatko isplakali, i od tuge i od sreće - napisala je ona ovim povodom na svom Instagramu.