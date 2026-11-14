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Veljko Ražnatović, bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, ne prestaje da se oglašava nakon što je izbio skandal zbog kostima bubamare sa suknjicom koji je njegov sin nosio u vrtiću u Titelu. I dok je trenutno glavna tema javnosti, ono što se dogodilo Ražnatovićevom sinu u vrtiću, oglasio se i monah Stefan Rajčić.

On je nedavno osudio heklanje dečaka, koji je zarad lajkova i pratioca heklao na društvenim mrežama, pa je tada oštro osudio njegove objave, a poručio je i da muškarci nisu za heklanje. Sada, je ispod objave Veljka Ražnatovića ostavio svoj komentar povodom čuvene suknjice iz vrtića u Titelu.

"Srbija postaje smrdljiva Evropa"

- Bog te blagoslovio, sinko! Čojstvo i junaštvo na delu! Junaštvo da izađeš u javnosti sa ovim, a čojstvo jer si se suzdržao da ne odreaguješ onako kako si želeo (i kako su zaslužile)... Postaje nam Srbija odvratna i smrdljiva Evropa, "stara b**dnica", kako je nazva Sv. Nikolaj Velimirović - napisao je Rajčić.

Njegovo oglašavanje posebno je zanimljivo ako se ima u vidu da je jeromonah prethodno izazvao burne reakcije zbog komentara o dvanaestogodišnjem dečaku, koji je privukao veliku pažnju javnosti svojim talentom za heklanje.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Rajčić je tada objavio da srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, uz opasku da bi uzor trebalo da budu deca koja cepaju drva, čuvaju stoku i voze traktore, a ne influenseri. U istoj objavi pomenuo je i „rušenje ideala i razlike između muškaraca i žena“, zbog čega su usledile brojne osude na društvenim mrežama.

Nakon burnih reakcija, obrisao je prvobitnu objavu, a potom se ponovo oglasio, poručivši da nije želeo da napada dete i da mu je žao što je uopšte napisao sporni tekst.

Foto: Printscrean

Sada je, međutim, ponovo privukao pažnju javnosti, ovog puta pružajući podršku Veljku Ražnatoviću u polemici koja je nastala zbog kostima bubamare.