MONAH NAPAO DEČAKA KOJI JE HEKLAO, A SAD SE OBRATIO VELJKU RAŽNATOVIĆU: Evo šta mu je poručio: Smrdljiva...
Veljko Ražnatović, bokser i sin Svetlane Cece Ražnatović, ne prestaje da se oglašava nakon što je izbio skandal zbog kostima bubamare sa suknjicom koji je njegov sin nosio u vrtiću u Titelu. I dok je trenutno glavna tema javnosti, ono što se dogodilo Ražnatovićevom sinu u vrtiću, oglasio se i monah Stefan Rajčić.
On je nedavno osudio heklanje dečaka, koji je zarad lajkova i pratioca heklao na društvenim mrežama, pa je tada oštro osudio njegove objave, a poručio je i da muškarci nisu za heklanje. Sada, je ispod objave Veljka Ražnatovića ostavio svoj komentar povodom čuvene suknjice iz vrtića u Titelu.
"Srbija postaje smrdljiva Evropa"
- Bog te blagoslovio, sinko! Čojstvo i junaštvo na delu! Junaštvo da izađeš u javnosti sa ovim, a čojstvo jer si se suzdržao da ne odreaguješ onako kako si želeo (i kako su zaslužile)... Postaje nam Srbija odvratna i smrdljiva Evropa, "stara b**dnica", kako je nazva Sv. Nikolaj Velimirović - napisao je Rajčić.
Njegovo oglašavanje posebno je zanimljivo ako se ima u vidu da je jeromonah prethodno izazvao burne reakcije zbog komentara o dvanaestogodišnjem dečaku, koji je privukao veliku pažnju javnosti svojim talentom za heklanje.
Rajčić je tada objavio da srpska tradicija nisu dečaci koji heklaju, uz opasku da bi uzor trebalo da budu deca koja cepaju drva, čuvaju stoku i voze traktore, a ne influenseri. U istoj objavi pomenuo je i „rušenje ideala i razlike između muškaraca i žena“, zbog čega su usledile brojne osude na društvenim mrežama.
Nakon burnih reakcija, obrisao je prvobitnu objavu, a potom se ponovo oglasio, poručivši da nije želeo da napada dete i da mu je žao što je uopšte napisao sporni tekst.
Sada je, međutim, ponovo privukao pažnju javnosti, ovog puta pružajući podršku Veljku Ražnatoviću u polemici koja je nastala zbog kostima bubamare.
Kurir.rs