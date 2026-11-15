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Zdravko Čolić se poslednjih dana našao na udaru svojih brojnih fanova na društvenim mrežama, koji su, kako sami tvrde, zbog pojedinih njegovih postupaka rešili javno da ga se odreknu!

Sudeći po komentarima na Iksu, njima je najviše zasmetala Čolina povezanost s nekadašnjim pripadnicima vlasti, ali i to što njegova ćerka Lara uživa u ljubavi sa Aleksom Šarićem. Inače, Aleksa je sin Darka Šarića, koji je pravosnažno osuđen u postupcima koji se odnose na trgovinu narkoticima.

Tužni i razočarani

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: R.Z./ATAImages, MONDO/Matija Popović

- Eto, srušio mi se Sneško koga sam pravila oko 40 + godina. Rastala sam se zauvek od moje "ljubavi", mog idola. Od onog na čije koncerte sam išla prelazeći i po 400 kilometara. Zvanično, Zdravko Čolić za mene više ne postoji. Tužna sam zbog razočarenja, ipak život ide dalje - napisala je na Iksu korisnica pod nazivom "Kneginja".

Na pitanje jednog pratioca šta je Zdravko zgrešio, pa ga se je odrekla, "Kneginja" je imala spreman odgovor.

- Ćaci. Zaštitno lice Alta banke. Pevao na svadbi Tončevljevoj ćerki dok se njegova zabavlja sa Šarićevim sinom - napisala je ona.

Na njen status ubrzo su u komentarima počele da se ređaju reči podrške i nove osude na račun legendarnog pevača.

Foto: Printscreen

- "Pre desetak godina je pevao Tončevu na svadbi ćerke! More marš! Svima koji su zarađivali za porodicu? Ajde zdravo takvima. Samo je Balašević zaslužio poštovanje", "Upravo tako. Gud baj, Čarli. Nema više", "Ja ga nikad nisam volela, ali nikad. Tome je doprinela i svekrva, koja je inače i dan-danas opčinjena njime i njegovom lepotom. Šalim se, uvek mi je bio ljigav i ljigavo mi je zračio", "I legenda ode u legendu", "Jao, drugarice, kad je čovek dolazio da peva Milu Đukanoviću i podrži njegovu izbornu kampanju", "Pa on je bio baš blisko, blisko s svakom vlašću. Ali otkad se sa ovima slizao, od mene baj, baj. Plus, najveća si zvezda s takvim pesmetinama i odeš da pevaš osamnaesti Šarićevom sinu", "Da li je tada poveo i ćerku da je upozna sa Šarićevim sinom? Pošto su u vezi", "Ima tih pojava koje sahranimo još za života", "Ima nas još", "Jao, ja se još lomim", "Kod mene kraj. Ćao, zdravo, nema ga više. Otišao, kao i Bora Čorba", "Bravo, isti slučaj. Čoveka obožavam ceo život, jurim koncerte, pesme slušam, a on je poslednjih godinu dana više nego odron. Umesto da u sedamdesetim bude pravi gospodin i ode kao legenda, ostaće upamćen po pevanju kriminalcima" - samo su neki od komentara na Čolićev račun.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem da čujemo i njegov komentar, ali nam se on nije javljao na pozive.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Printscreen

Inače, kako se može pročitati na internetu, Zdravko se nikada nije bavio političkim aktivizmom niti je direktno napadao ili hvalio vlasti, već je svoju karijeru izgradio isključivo na muzici.

Kada je u pitanju njegov odnos prema bivšem sistemu i Josipu Brozu Titu, Čolić je otvoreno govorio da se ne stidi prošlosti niti odriče uspomena iz vremena Jugoslavije, kada je pevao i čuvenu pesmu "Druže Tito, mi ti se kunemo". U intervjuu za Jutarnji list izjavio je da je voleo Tita i da ne pripada grupi ljudi koja menja uverenja i briše svoju biografiju odabirom politički pogodnog stava.

Čola je 2013. u intervju za tadašnje Naše novine istakao da s mnogim političarima ima korektan odnos i da tadašnji njegov odlazak na koktel SNS nije bio iz razloga što su oni u tom trenutku bili najjača politička partija u Srbiji.

Poznaje političare

Zdravko Čolić Darko Šarić Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Instagram

- Nisam član nijedne partije, ali i za vreme komunizma smo se mi umetnici družili s političarima. To je svuda u svetu sasvim normalna stvar. Dobio sam poziv od Željka Mitrovića da odemo na koktel SNS. Aleksandar Vučić je zvao Željka, a on je preko svojih ljudi pozvao mene da odemo na koktel bez ikakve namere da ja sedim u sali. Tu je bilo mnogo ljudi koji nemaju veze sa SNS, pa sam bio i ja. Nisam tu došao kao politički ili stranački čovek, niti da se nekome dodvorim, nego je to bio jedan gest dobre volje. Borisa Tadića poznajem dugo i onda smo tako pred izbore pili kafu, potpuno privatno, bez ikakve namere da mu to politički pomogne. Zorana Đinđića sam upoznao posle koncerta na Marakani. Sedeli smo dugo, pričali i popili nekoliko pića posle koncerta. Uvek bi to nekome zasmetalo, a nekome i ne bi. Voleo je pesmu "Nataša", koju sam pevao negde na dnu srca. Kad sam sarađivao s Telekomom, premijer je bio Koštunica. Radili smo otvaranje video-linije i ja sam ga tada zagrlio srdačno, pošto je to normalna stvar. I s drugom Titom bio sam četiri puta i često sam pričao u svojim intervjuima o tome. Tako sam vaspitan, mi smo uvek kao porodica cenili ako je većina izabrala vlast, bez obzira na lične simpatije prema određenim ljudima - zaključio je tada legendarni pevač.

1/12 Vidi galeriju Ponosan na naslednicu Foto: Printscreen, Preent Screen, Pritntsceen/Instagram

Kurir.rs

Zdravko Čolić: