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"Operacija trijumf" poznato muzičko takmičenje, mnoge nepoznate talente učinio je poznatim, Međutim, malo je ko od njih uspeo da se dugoročno održi na estradnom nebu, pa su mnogi vremenom pali u zaborav.

To je slučaj i sa pobednikom ovog takmičenja Adnanom Babajićem koji danas živi sa porodicom u Čikagu.

Njegov život obeležila je velika tragedija kada mu je majka Ulfeta preminula samo dva dana uoči njegovog venčanja.

Njegova supruga Lejla mu je u tim teškim trenucima bila najveći oslonac i pomogla mu da prebrodi gubitak.

Adnan trenutno boravi u Srbiji, a bio je gost jutarnjeg programa na Pink televiziji i tom prilikom govorio o svom životu i karijeri u Čikagu.

Foto: Printscrean

- Moj celi život je promenilo takmičenje. Do tada niko nije znao za mene. Mene i danas znaju, kad me vide govore: ''Gde si Babaja?''. Ja živim u Čikagu i tamo nastupam, sad sam imao privatni parti u Beogradu. Gde god se okreneš, tamo su naši - rekao je Adnan i dodao:

- Teško je graditi karijeru tamo, teško ide, godinama pokušavam. Za ovakvu vrstu muzike ja moram da se krećem po kućama. Nije jednostavno. U planovima sam da se vratim, pa ćemo videti. Sad sam se baš dobro aktivirao. Imamo veliki projekat, posle ''Operacije trijumf'' imam tim stručnjaka, još sam mlad, vreme je preda mnom - poručio je pevač.