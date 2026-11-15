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Jelena Karleuša i njen bivši suprug Duško Tošić ponovo su se zapratili na Instagramu!

Bivši supružnici su po svemu sudeći i dalje u odličnim odnosima, a njihov potez na društvenim mrežama odmah je privukao pažnju. Iako je odnos između njih godinama bio turbulentan, čini se da su u poslednje vreme stvari krenule nabolje.

Spekulisalo se da su nekadašnji supružnici izgladili odnose oko porodičnih okupljanja i rođendana, a ovaj potez na društvenim mrežama mogao bi da bude još jedan pokazatelj da su odlučili da zauvek zakopaju ratne sekire.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Kurir

Ipak, posebnu pažnju privlači činjenica da se sve ovo dešava u trenutku kad je Jelena srećna u ljubavi sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom.

Kako je i sama nedavno istakla, Duško i Ševo još nisu imali prilike da se upoznaju.

- Aleksandar i Duško se nisu upoznali, ali mislim da će se super slagati kad se upoznaju - rekla je JK.

1/6 Vidi galeriju Duško i JK Foto: Printscreen, Kurir

Podsetimo, Jelena je nakon gala rođendaskog slavlja svojih ćerki Atine i Nike Tošić, govorila o odnosu sa nekadašnjim suprugom i otkrila koliko njihovim ćerkama znači kada ih vide zajedno, nasmejane i raspoložene. Kako je istakla, njihovi pogledi i osmesi dok roditelji razgovaraju jasno pokazuju koliko im je važna bliskost i osećaj porodice.

- Njima mnogo znači što su mama i tata zajedno tu. Duško i ja smo pokazali dobru volju i treba da budemo u divnim odnosima zbog njih. To im znači mnogo, baš mnogo. Da vi vidite kako Nika i Atina gledaju dok Duško i ja pričamo. Taj pogled govori sve. One su željne porodice, mame i tate, da zajedno idemo na ručak, sedimo i razgovaramo. Mnogo su ponosne i imaju jedan poseban pogled i osmeh kada nas dvoje nešto pričamo - rekla je pop zvezda za Kurir.

1/4 Vidi galeriju JK i Ševo Foto: Printskrin Instagram

Kurir.rs

JK: