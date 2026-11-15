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Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, našao se u centru pažnje nakon što je inscenirao sopstveno hapšenje i snimak objavio na zvaničnom Instagram profilu, zbog čega je dospeo pred nadležne državne organe.

Jutjuber je nakon skandala pokušavao da opravda svoj postupak na društvenim mrežama, dok se, kako nezvanično saznajemo, njegova odbrana pred nadležnima znatno razlikovala od onoga što je inače govorio u javnosti.

Ipak, čini se da ga čitava situacija nije sprečila da nastavi sa svakodnevnim aktivnostima. Ekipa Kurira uslikala je Ilića na beogradskom aerodromu, gde je čekao let za zasad nepoznatu destinaciju. U svom prepoznatljivom izdanju, odeven u markiranu trenerku, sa pederušom prebačenom preko vrata, jutjuber je privukao pažnju prisutnih, ali nije delovao nimalo zabrinuto.

Posebno zanimljiv trenutak dogodio se kada je na aerodromu sreo repera Dragomira Despića Desingericu. Njih dvojica su se srdačno pozdravili, a potom su se smejali i zabavljali dok su čekali svoje letove. Kako smo saznali, Desingerica se uputio ka Švajcarskoj, dok je destinacija na koju je krenuo Baka Prase za sada ostala misterija.

Podsetimo, Despić i Ilić se dugo poznaju, a jednom prilikom reper mu je upao u stan sa testerom, a jednom su i pravili haos na ulicama Beograda, Bakinim luksuznim automobilom, pa njihov susret na aerodromu i razgovor sa osmehom nas nisu iznenadili.

1/4 Vidi galeriju Baka Prase i Desingerica na aerodromu u Beogradu Foto: Kurir

Ovako je sve počelo

Podsetimo, sve je počelo kada je na njegovom instagram profilu objavljena informacija da je odveden iz svog stana u Beogradu na vodi.

- Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor - pisalo je na profilu.

Nakon toga se oglasilo tužilaštvo, koje je navelo da provera ove navode, da bi se na kraju ispostavilo da je sve laž.

- Nakon izvršenih provera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži "Instagram" na profilu "bakaprase" o "odvođenju B.I. od strane maskiranih lica", te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa "Alta bankom", Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je reč o lažnim navodima. U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B.I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima "klip" koji će objaviti na svom youtube kanalu - rekao je izvor Kurira.