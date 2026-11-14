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Mlada pevačica Azra Husarkić uživa u braku sa imućnim biznismenom iz Amerike, Damirom, a nedavno je otkrila detalje njihovog upoznavanja posle kojeg se od njega nije odvojila.

Kako je ispričala, tokom turneje nastupali su gotovo svakodnevno, a menadžer joj je jednog dana saopštio da ih očekuje privatna proslava kod jednog američkog biznismena. Nakon što su prethodno nastupali u Majamiju, sledeća destinacija bio je Mičigen, gde ih je čekao domaćin koji je organizovao slavlje za svoje zaposlene i najbliže ljude.

Azra se za tu priliku posebno sredila, obukla svečanu haljinu i štikle, ne sluteći kakvo je iznenađenje čeka.

- Ja se sredim, obučem svečanu haljinu, štikle. Mi smo došli, da bi na kraju to bilo okupljanje, zapravo on je slavio za svoje radnike u firmi i skupio je svoje najbliže ljude. Sve se dešavalo u kući njegovog brata, ali ta kuća je ogromna, pravi dvorac. Kada uđeš, sve su neki tepisi, duboki tepisi, ne može štikla da prođe kroz to. Ja ulazim i sa vrata se upoznajem sa čovekom i kažem mu: „Imaš li ti neke papuče, gde ću sad u štiklama da pevam?“ On mi je rekao da će nešto pronaći. Našao mi je papuče od brata, broj 45, i tako sam celu noć pevala u papučama – ispričala je Azra za "Republiku".

Ipak, prvi susret nije počeo baš filmski. Damir je došao da sačeka Azru i Ljubu u hotelskom lobiju kako bi ih odvezao na proslavu. Međutim, Azra je tada imala jedan poseban zahtev.

1/5 Vidi galeriju Azra Husarkić snimila spot gde i Kardi Bi Foto: Printscrean

- On je čekao mene i Ljubu u lobiju hotela da nas odveze do kuće. Bio je jako prijatan, ali nije toliko pričao engleski. Ja sam tada rekla da ne idem sa njima, a on me pitao zašto. Odgovorila sam: „Pa ne može se pušiti kod vas u autu, idem ja sa menadžerom, a Ljuba neka ide s tobom“ – prisetila se kroz osmeh.

Ono što je usledilo te večeri, kako Azra priznaje, bilo je mnogo više od običnog upoznavanja. Razgovori, osmesi i posebna energija učinili su da se između njih rodi nešto što nije mogla da objasni.

Poseban trenutak dogodio se pred kraj proslave, kada je pevačica zapevala pesmu „Ne dam ovo malo duše“. Upravo ta numera bila je jedna od Damirovih omiljenih, a emocije su ih toliko ponele da su na kraju zajedno sedeli na tepihu.

- Te noći smo jako puno pričali. Njegova energija je nešto što niko na ovom svetu nema i niko nikada neće imati. Očarao me svojom pozitivnom energijom, vedrim očima i iskrenim osmehom. Bio je oduševljen mojim pevanjem, pogodila sam pesmu koju jako voli. Pevala sam za njega, a na kraju proslave oboje smo sedeli na onom tepihu, ja na kolenima, i pevala sam mu „Ne dam ovo malo duše“. Od tog momenta se nismo razdvojili – otkrila je Azra.

Foto: Printscrean

Iako se među njima odmah pojavila posebna emocija, Azra naglašava da njihova ljubav nije nastala preko noći. Sve se odvijalo spontano, bez pritiska i velikih obećanja. Damir joj je tada obećao da će doći na njen nastup u Čikagu, što je i učinio, a kasnije ju je posetio i u Las Vegasu.

Nakon američke turneje Azra se vratila u Bosnu, dok je Damir ostao u Americi. Prošla su tri meseca tokom kojih se nisu videli, a onda je u maju usledio njihov ponovni susret, koji joj je, kako kaže, potvrdio da je pronašla osobu sa kojom može da zamisli zajednički život.

- Jeste se desila energija i ljubav od prvog momenta, ali nigde nismo žurili. Sve je išlo polako. Prošlo je tri meseca otkako se nismo videli, jer sam se ja vratila u Bosnu, a on je ostao tamo. U maju je bio naš prvi susret nakon Amerike i tada sam osetila da sa nekim mogu da živim. Ja sam osoba koja voli svoju privatnost, ne volim ničije prisustvo i teško provodim vreme sa nekim, pogotovo u kući, gde je čovek svoj. Međutim, mi smo od prvog dana kada smo se našli u Beogradu pronašli zajednički jezik u svemu. Ništa njemu ne smeta kod mene, niti meni kod njega – iskreno je ispričala Azra.

Foto: Printscrean