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Filip Živojinović, najstariji naslednik proslavljenog jugoslovenskog tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, od rane mladosti bio je pod lupom javnosti s obzirom na to da mu je otac bio poznati sportista, a maćeha muzička zvezda Lepa Brena. Iako je danas prepoznatljiv i kao producent i tekstopisac brojnih hitova svoje supruge, njegov obrazovni i profesionalni put znatno se razlikuje od estradnog sveta.

Živojinović je u Beogradu završio Međunarodnu školu (International School of Belgrade – ISB), nakon čega je akademsko usavršavanje nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Studirao je na prestižnom Univerzitetu „Rajs“ u Hjustonu, gde je stekao diplomu iz psihologije i biznis menadžmenta.

Nakon završenih studija ostao je u Americi i radio na Beverli Hilsu kao sportski agent.

Juniorska titula i povratak u domovinu

Pored uspešnog školovanja, Filip je u ranoj mladosti krenuo očevim stopama i trenirao tenis. Zahvaljujući trudu i talentu, 2003. godine postao je juniorski prvak Srbije i Crne Gore, ali je ubrzo odlučio da ne nastavi profesionalnu sportsku karijeru.

Nakon povratka u Srbiju, oprobao se u ugostiteljstvu otvorivši restoran u Beogradu. Danas je posvećen vođenju muzičke karijere svoje supruge, sa kojom beleži ogromne uspehe na sceni.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: ATA images

Ljubavna priča i porodični život

Filip i pevačica Aleksandra Prijović u skladnom su braku od 2018. godine i imaju sina Aleksandra. Aleksandra je jednom prilikom otkrila kako je izgledao početak njihovog odnosa i sudbinski susret:

- Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja.