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Marija Šerifović, pre tri godina postala je majka sina Maria, a danas pevačica proslavlja svoj 42. rođendan. Njen sin joj je danas doneo ružu i kesicu sa poklonom, a Marija je taj predivan trenutak objavila na Instagramu.

Pevačica je ovom fotografijom, ali i zajedničkom sa svojim sinom, podelila svoje iskustvo tokom godine koja je iza nje.

- Uh… Prethodna godina bila je nestvarno izazovna. Nikada nisam dublje kopala po sebi, nikada se iskrenije susretala sa sopstvenim strahovima, slabostima, istinama i svim onim delovima sebe koje je ponekad lakše prećutati nego razumeti. Danas mogu da kažem da sam svesnija. Mirnija. Otvorenija. Da sve više verujem životu. Ljudima... Onako - piše pevačica i dodaje:

Zahvalna na svemu što imam

- Zahvalna sam na svemu što imam. I na svemu sto nemam, jer sam naučila da i odsustva umeju da budu blagoslov. Zahvalna sam i na ljudima koji su danas deo mog života. Na onima koji su ostali, koji razumeju i kada ćutim i koji su rame na koje se, istina, retko naslonim. Ali obećavam sebi da ću to u godinama koje dolaze raditi češće, jer sam konačno shvatila da ne moram baš sve sama. I da je red da ponekad i ja odmorim.

1/10 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: Printscreen Instagram, M.M./ATAIMAGES

A onda pogledam ovu fotografiju... I shvatim da je, uprkos svim mojim borbama, preispitivanjima, pobedama i porazima, najveća promena u mom životu došla tiho, u obliku jednog malog čoveka. On me svakog dana uči svemu onome što sam mislila da već znam. Ljubavi. Strpljenju. Nežnosti. Prisutnosti. I tome da život nije samo ono što osvojimo, izgradimo i preživimo, već pre svega ono sto imamo sa kim da podelimo.

Zato danas ne slavim samo još jednu godinu svog života. Slavim Mariju koja sam postala. Onu koju još upoznajem. I onu koja se njegovim dolaskom ponovo rodila. Srećan mi rođendan - zaključila je emotivno mama malog Marija.