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Tijana Milentijević noćas se oglasila sa granice sa Makedonijom. Pevačica je obavestila publiku koja ju je čekala u Makedoniji, da neće doći na nastup, a razlog je taj što nije mogla da uđe u susednu zemlju.

O njenom nedolasku obavešteni su i posetioci putem zvanične Instagram stranice organizatora "Events Makedonija", koji su objavili da se nastup odlaže, a da će novi termin biti naknadno saopšten, a onda se oglasila i pevačica

- Pozdrav, dragi moji. Javljam vam se, pre svega, sa jednim velikim izvinjenjem. Večeras je trebalo da se družimo u Makedoniji, u Krivoj Palanci, ali nažalost, iz administrativnih razloga neću moći da pređem granicu - rekla je Tijana.

1/9 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Instagram, Printscree

Pevačica se potom oglasila i na svom Instagram profilu

- Dragi moji, žao mi je što večeras ne mogu da budem sa vama. Zbog administrativnih razloga nisam uspela da pređem granicu. Hvala vam na razumevanju i ljubavi. Nadam se da se uskoro vidimo u novom terminu. Voli vas vaša Tijana Em - napisala je pevačica.

Podsetimo, pevačica je gostujući u emisiji "Minsko polje" otkrila kako je doživela šok na svadbi koju je nedavno radila.

Ona je bila angažovan pre dva meseca na toj svadbi, međutim, do proslave na kraju nije došlo, a nedavno je otkrila i zbog čega.

- Radila sam svadbu pre dva meseca. To je bio prvi put da mlada nije bila nevina. Ja sam se toliko šokirala...vidim otišli su mladenci ja pevam žurku dok s eoni vrate, vidim prolazi pola sata, sat vremena, sat i po vremena, dva sata...Ja kažem darku ovo mi čudno, zašto ih toliko dugo nema.. Obično ne ide tako, brzo se vrate...Silazi otac od mlade, priča na romskom, meni su kolege prevele...kaže mlada nije nevina i nema veselja, prekida se, svi idu kući - navela je pevačica dok ju je voditeljka slušala u šoku.