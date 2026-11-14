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Vlasnik "Pink televizije", Željko Mitrović, gostovao je u emisiji "Novo jutro", početkom godine, a tom prilikom pričao je o otkazima koje je podelio zaposlenima u prethodnom periodu, a onda se dotakao i plata.

Željko je priznao koliko iznosi prosečna plata zaposlenih na Pinku, te se to po svemu sudeći nije promenilo do danas.

Otkrio cifru

- Trenutno je prosečna plata 125.000 dinara - rekao je on kratko.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

Govoreći o zaposlenima, Mitrović je najavio je tada reforme koje za cilj treba da imaju veću produktivnost, ali i više pravde, što je posle i sproveo u delo.

- Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi, već su obavešteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Otkazi u kompaniji

Željko je i nedavno delio otkaze u svojoj kompaniji, a onda je otkrio da je jednog zaposlenog nagradio sa čak 10 nagrada i ovoga puta mu uručio dve koverte.

- Mnogo me nervira ovaj Lemax, a verovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima meseca! Nije normalno da od 11 meseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Mitrović, i dodelio mu dve koverte, a onda se obratio i komisiji:

- Držim koverte, ali ne znam ko me više nervira, da li komisija koja dodeljuje ove nagrade za mim meseca, ili Lemax koji, em me drnda, em moram da mu uručujem nagradu. Čak je osvojio koliko ja razumem od 11 meseci koji su prošli, 10 čak. Što je neki problem, ili sa mnom, ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi, ali svejedno protokolarno moram da čestitam - rekao je tada Mitrović.

1/6 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: J Simonović / Pink Media Group, Promo, J Simonovic / Pink Media Group

Kurir.rs

Željko Mitrović: