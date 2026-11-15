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Bez obzira na to šta o njoj mislili, jedno je sigurno – Miljana Kulić je fenomen rijaliti kulture, a njene viralne izjave napamet znaju čak i oni koji nikada nisu gledali rijaliti.

Javnost je Miljanu prvi put upoznala kao učesnicu rijalitija 2015 godine. Tamo se zadržala samo šest dana, ali je već krajem iste godine ušla u drugi rijaliti, da bi ogromnu popularnost stekla u trećem, gde je svojim ponašanjem, emotivnim ispadima i često nepredvidivim reakcijama šokirala, ali i osvojila publiku širom Balkana.

Od trenutka kada je kročila u rijaliti svet, Miljana je bila sve osim obične učesnice. Poznata po bučnim svađama, turbulentnim vezama, ali i emotivnim monolozima, Kulićeva je postala sinonim za dramu. Njena iskrenost, impulzivnost i neustrašivost da kaže sve što misli, često bez filtera, obeležili su svaki format u kojem se pojavila.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Miljana je poznata i po svojim zabavnim momentima od improvizovanih pevačkih nastupa, urnebesnih plesova, do viralnih izjava koje se prepričavaju mesecima. Njeni klipovi redovno kruže društvenim mrežama, a publika ih često citira i prepričava.

Od „Ko mi je stavio bubu u supi?“, „Sad kad legnem moja Ružice“, „On je mene samo tovio, a što?“, „Imam harizmu, imam harizmu“, „S kim sam ja bila majko mila“, „Svim mojim fanovima ženama lepšeg pola srećan 8. mart“, „Izvinjavam se što kasnim zaglavio se lift“, „Pojela sam 18 noblica“ pa sve do „Od sudbine čovek može da pobegne ali od mene ne“…

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

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