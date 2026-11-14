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Muzička zvezda Jelena Karleuša i bivši fudbaler Duško Tošić ponovo su uspostavili kontakt na društvenim mrežama, a iza njihovog međusobnog zapraćivanja na Instagramu stoji njihova starija ćerka Atina.

Naime, bivši supružnici ponovo su počeli da se prate na pomenutoj društvenoj platformi, što je privuklo ogromnu pažnju javnosti i pokrenulo brojne komentare o njihovom odnosu.

Iako se već neko vreme spekuliše o tome da li su uspeli da izglade nesuglasice, kako se saznaje od izvora bliskog pevačici i nekadašnjem fudbaleru, inicijativu za ovaj potez pokrenula je upravo njihova naslednica.

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša kao divlja mačka Foto: Ilija Ilić

- Atina već neko vreme pokušava da utiče na to da odnosi u porodici budu što bolji. Njoj je veoma važno da roditelji budu u dobrim odnosima i da između njih ne postoji tenzija. Ona je ta koja je insistirala da se Jelena i Duško ponovo zaprate na Instagramu, jer smatra da i takvi mali koraci mogu da doprinesu poboljšanju njihovog odnosa - otkriva dobro obavešten izvor.

Prema rečima sagovornika, i Jelena i Duško svesni su koliko je njihovim ćerkama važno da u porodici vladaju mir i razumevanje, zbog čega se trude da njihove želje stave na prvo mesto.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Oboje mnogo vole svoje ćerke i čine sve kako bi one bile srećne. Atina navija da odnosi u porodici budu što bolji, a roditelji su spremni da naprave određene kompromise kako bi joj to omogućili. Njima je najvažnije da devojčice odrastaju u zdravoj atmosferi i da znaju da, bez obzira na sve što se dešavalo između njih dvoje, uvek mogu da računaju na oba roditelja - zaključuje izvor.

kurir / informer

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