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Viralni snimak boksera Veljka Ražnatovića, koji je burno reagovao nakon što je njegova supruga Bogdana u vrtiću zatekla njihovog dvogodišnjeg sina Isaiju u kostimu bubamare sa crvenom suknjom od tila, pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok je Ražnatović zatražio odgovornost vaspitača, najavio ispisivanje deteta i pokretanje peticije - iz predškolske ustanove "Plavi čuperak" u Titelu poručili su da je reč o spontanoj dečjoj igri.

O ovoj temi koja već dva dana ne prestaje da intrigira javnost govorila je influenserka Nataša Kovačević, ocenivši da se iza svega krije roditeljski strah, ali i skretanje pažnje sa mnogo ozbiljnijih problema.

Komentarišući šta je zapravo moglo da isprovocira oca dvogodišnjeg dečaka, Kovačević ističe da ovakve situacije u našem društvu po pravilu služe za nove podele.

- Ispratila sam ovaj događaj i mislim da je ružno što po našem mentalitetu stalno tražimo povod za podele, hvatajući se za nečiji lični stav po principu 'daj šta daš'. Ne bih komentarisala njegove porive, jer svaki roditelj ima pravo na svoje mišljenje, čak i kada je ono potpuno pogrešno i naučno neutemeljeno. U njegovim rečima prepoznajem pre svega strah i zabrinutost, što kao roditelj razumem. Iako svi ponekad nesvesno reagujemo iz straha, loše je kada iz te pozicije donosimo odluke, naročito kada su deca u pitanju - tada bi trebalo da nas vodi ljubav - rekla je Kovačević.

06:36 "MOJI SINOVI SU OBLAČILI MOJE ŠTIKLE, A ONDA MI JE PSIHOLOG REKAO..." Nataša Kovačević bez dlake na jeziku o buri oko Veljka Ražnatovića i kostimu bubamare Izvor: Kurir televizija

Prema njenim rečima, čitav slučaj je dobio ovakve razmere isključivo zbog prezimena porodice, dok gorući problemi u odrastanju dece ostaju po strani.

- Smatram da je njegova prva reakcija bila prenaglašena, a prašina se digla isključivo zato što je reč o javnoj ličnosti iz poznate porodice. Time se skreće pažnja sa pravih problema. Pripremajući se za emisiju, pročitala sam da najmlađi zavisnik od interneta na lečenju ima svega četiri godine, a najmlađi onlajn kockar u Srbiji jedanaest. To su teme o kojima treba da diskutujemo, jer nauka jasno kaže da jednokratno nošenje bilo kakvog kostima ne može da utiče na detetovu seksualnost. Sa druge strane, kao roditelj bih zamerila instituciji ukoliko je izostala jasna komunikacija i objašnjenje, mada nisam sigurna da je to ovde bio slučaj - rekla je Kovačević.

Dvogodišnjak ne razlikuje pol, već razvija maštu

Osvrćući se na saopštenje vrtića u kojem se postavlja pitanje da li igru posmatramo očima deteta ili odraslih, ona objašnjava da deca u tom uzrastu uopšte nemaju svest o polnim razlikama.

- Dečak u ovom uzrastu uopšte ne razlikuje pol – on, gledajući batu i seku, nije mentalno sazreo do tog stepena da ih razlikuje. Temelj od kojeg počinje zdrav razvoj deteta je primer funkcionalne porodice koja počiva na ljubavi, poštovanju, razumevanju i slobodama. Simbolička igra je ono što razvija dečju maštu, a mene veoma brine ko se danas bavi atrofijom mašte kod naše dece i kakve će to posledice ostaviti, jer bez mašte dete ne može biti ni inteligentno, ni sposobno da se snađe u životu - rekla je Kovačević.

Svoj stav potkrepila je i ličnim iskustvom iz vremena kada su njeni sinovi bili mali, naglašavajući da je odgovore uvek tražila od stručnjaka.

Foto: Printscreen

- Kada su moji sinovi rasli, pitala sam dečjeg psihologa za sve što bi mi delovalo neobično ili značajno. Oponašanje oca, majke ili drugara je potpuno normalna faza u mentalnom razvoju. Kada su moji sinovi oblačili moje štikle, pitala sam psihologa da li je to u redu i dobila odgovor da ne brinem, jer je imitiranje dobar znak zdravog i naprednog mentalnog razvoja deteta. Zato mislim da treba više da se bavimo svojom decom, jer je porodica jezgro iz kog sve potiče.

Iako ističe presudnu ulogu vaspitnih ustanova u svakodnevici deteta, dodaje da odrasli moraju prvo da preispitaju sopstvene reakcije.

- Naravno, i okruženje i vaspitno-obrazovne ustanove u kojima deca provode mnogo vremena imaju veliki uticaj na formiranje njihovog karaktera. Razumem zabrinutost roditelja i smatram da svako ima pravo da želi najbolje svom detetu i da u skladu s tim postupa, ali pre svega treba da radimo na sebi kako ne bismo reagovali iz pozicije straha.

Odgovor vrtića i uloga porodice

Veljko Ražnatović je kao jedan od glavnih okidača za svoju reakciju naveo odgovor iz vrtića da u kostimu ne vide ništa sporno i da uvek može da promeni ustanovu, a Kovačević smatra da u takvom stavu nadležnih nema ničeg pogrešnog.

- Skloni smo u našem mentalitetu da oko svega lako podignemo halabuku, pokrenemo linč i sudimo šta je i kako trebalo uraditi. Ja ću to danas pokušati da izbegnem. I sama sam hiljadu puta bila na meti javnosti, a možda za neke stvari nisam bila ni kriva. Izlišno je tražiti krivicu i upirati prstom. Pozvala bih samosvesne odrasle ljude, a naročito roditelje, da taj prst konačno upere ka sebi. Smatram da je odgovor vrtića bio potpuno adekvatan i da je ocu ostavljena sloboda izbora.

Govoreći o tradicionalnim i hrišćanskim vrednostima na koje se porodica Ražnatović često poziva, ona ističe da je zdrava porodica ključna, ali da deca vrednosti usvajaju isključivo posmatrajući ponašanje roditelja.

Nataša Kovačević, influenserka Foto: Kurir Televizija

- Zdrava porodica puna ljubavi je osnovna ćelija funkcionalnog društva i možda jedina institucija iz patrijarhata na čijem opstanku treba raditi. Za svaku vrstu uspeha, ličnog ostvarenja, slobode i sreće, neophodno je da čovek ima nekoga ko veruje u njega, da ima podršku i da bude podrška - a za mene je to porodica. Ona je polazna osnova svih vrednosti koje u nas usade roditelji dok nas odgajaju, najvećim delom kroz primer - kako se ponašaju jedni prema drugima, prema nama i prema ljudima izvan porodice.

Zbog toga, kako navodi, u vaspitanju treba izbegavati svaku vrstu krajnosti i odbaciti prevaziđene obrasce.

- Nauka je jasna u tome da deca uče mnogo više gledajući nego slušajući. Zato bi trebalo više da se bavimo sobom i pravim vrednostima, uz naglasak da nijedan ekstrem ne može biti zdrav. Potrebno je držati zdravorazumsko odstojanje i držati se zlatne sredine, umerenosti i dobrih vrednosti. Na nekima od njih smo i mi odrasli, dok su drugi obrasci bili manjkavi, puni stereotipa, osuđujući i sputavajući. Ja ne želim da moja deca ispunjavaju moja očekivanja, već želim da budu srećna.

Svrha maskenbala i pitanje muževnosti

Na pitanje koliko je samo kostimiranje važno za socijalizaciju mališana u vrtićima, Kovačević podseća da suština maskenbala nikada nije bila u samoj garderobi.

- To je i na prvom mestu funkcija maskenbala - ne služi samo da vaspitačima i deci brže prođe dan, već ima svrsishodnu ulogu u mentalnom razvoju dece. Simbolička igra razvija maštu, a ja smatram da je mašta mehanizam za preživljavanje koji nam je dat s razlogom, baš kao i intuicija. Pre svega, ne mislim da su muževnost ili seksualnost određeni onim što nosimo – naprotiv, ono što nosimo je posledica tih osobina.

Reakcije Cece Ražnatović i prozivke na mrežama

Veliku pažnju privukla je i podrška koju je Veljku pružila majka Svetlana Ceca Ražnatović, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama s obzirom na to da u njenom najbližem okruženju ima mnogo ljudi drugačije seksualne orijentacije. Kovačević na to gleda kroz prizmu odnosa baka i unuka, ali i majčinskog instinkta.

- Nisam još baka da bih znala kakav je to osećaj, ali se sećam svoje majke, koja je popustljivija i više zaštitnički nastrojena prema mojoj deci nego što je bila prema nama. Uloga roditelja je da dete odgoji, vaspita i omogući mu pristojne uslove za život i školovanje, dok su baka i deka tu da ga vole najviše na svetu, da mu sve dozvoljavaju i da kod njih bude slobodna zona. Ne mogu da stanem u njene cipele i znam kakav je to osećaj, ali kao majka mogu da kažem da bih i ja svoju decu branila čak i kada nisu u pravu.

Foto: Dušan Milenković/ATAImages, Kurir Televizija, Pritnscreen/Instagram

Nakon što se oglasio i "Alexisplastic", poručivši da prekida svaki vid saradnje sa onima koji su podržali stav porodice Ražnatović jer je i on "samo jedan dečak koji nosi suknju", Kovačević ocenjuje da je reč o istom problemu, samo sa suprotne strane.

- To je samo druga krajnost istog ekstrema. Smatram da nijedana krajnost sama po sebi nije i ne može biti zdrava, a naš mentalitet je takav da se stalno delimo i upiremo prstom jedni u druge... umesto da ga uperimo sebi u slepoočnicu i zapitamo se kako da budemo bolji roditelji i ne ponovimo greške koje su naši roditelji pravili prema nama, pa neka naša deca idu kod terapeuta za neke druge stvari. Moramo da se bavimo sobom, jer tako dajemo primer detetu.

Suština problema i poruka za kraj

U moru javnih prepucavanja poznatih ličnosti, ona smatra da se potpuno izgubila glavna tema – da li je dete na bilo koji način bilo ugroženo.

- Izlišno je ko je šta rekao, a mi se uporno time bavimo. Ako želimo da se bavimo suštinom, pitanje je šta je ovde zapravo problem, odakle on izvire i kakav je opseg njegovih posledica. Ovde nije pitanje da li je nešto rekao Veljko, Ceca ili Aleksis, već šta uopšte znači to što je dečak odabrao kostim bubamare. Ako smo išta pročitali i informisali se, znamo da dete u uzrastu od dve godine nema svest o rodu. Dakle, on ni na koji način nije ugrožen, niti mu je podvaljena nekakva zapadna ideologija da postane nešto što nema odakle ni da nasledi.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kada je reč o organizaciji samog maskenbala i izboru kostima u vrtićkim grupama sa velikim brojem dece, ona napominje da je rešenje u ovom slučaju bilo vrlo jednostavno.

- Ako je već jasno stavio do znanja da ne želi da njegov sin nosi suknju, onda je trebalo da donese pantalone za maskenbal. Jutros je o tome lepo govorila jedna vaspitačica sa terena, direktno iz prakse. U vrtićima je veliki broj dece i vaspitači nisu u mogućnosti, čak i kada bi hteli, da se pojedinačno pozabave izborom svakog deteta, a svrha maskenbala je simbolička igra, a ne to šta je neko obukao. Mi smo izgubili kompas - stalno nam je bitnije šta nosimo. Ne nosi garderoba mene, nego ja nju. Dakle, nikada ne treba da bude suština u onome što je na nama.

Na kraju, Kovačević zaključuje da u postupku vaspitača nije bilo nikakve skrivene namere, već da je čitava situacija plod pogrešnog tumačenja.

- Ponoviću još jednom da je svaka reakcija iz pozicije straha loša, jer uglavnom nije utemeljena niti istinita. Ne verujem da je vrtić želeo bilo šta da podvali dečaku ili bilo kome drugom kroz taj kostim - svrha maskenbala je simbolička igra i ovde smo potpuno promašili poentu. Kao roditelj, kada bih u određenom uzrastu primetila da vaspitno-obrazovna ustanova ne radi na jasnoći kada su u pitanju pol i rod, ili da namerno zbunjuje dete koje se još uvek nije izgradilo, i te kako bih se pobunila i umešala, ali tek kada bih dobro procenila da je to zaista slučaj. Uverena sam da je ovde sve samo pogrešno shvaćeno i da se ništa više od toga nije dogodilo - poručila je Kovačević.

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