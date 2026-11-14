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Modna kreatorka Marijana Mateus ponovo je pokazala zbog čega važi za jednu od najstilizovanijih dama sa domaće javne scene, kada je u Londonu privukla pažnju prolaznika luksuznom modnom kombinacijom.

Srpska bogatašica, koja je godinama deo svetskog džet-seta, poznata je po istančanom ukusu, ljubavi prema visokoj modi i skupocenim modnim dodacima. Njeni stajlinzi često privlače pažnju, a najnoviji snimak koji se velikom brzinom širi društvenim mrežama još jednom je pokazao da Marijana i te kako ume da privuče poglede gde god da se pojavi.

1/3 Vidi galeriju Marijana Mateus Foto: Screenshot

Naime, Mateusova je usnimljena na ulicama Londona, gde je u elegantnoj haljini krem boje, ukrašenoj raskošnim bordo motivima, izgledala otmeno i sofisticirano. Kombinaciju je upotpunila velikim naočarima za sunce, luksuznom torbom i pažljivo uklopljenim nakitom, dok je njeno samouvereno držanje dodatno doprinosilo celokupnom utisku.

Nasmejana i raspoložena, Marijana je bez ustručavanja razgovarala sa devojkom koja ju je zaustavila na ulici i pokazala interesovanje za njen autfit. Na pitanje šta nosi, kreatorka je sa osmehom otkrila da je svaki komad iz njene kombinacije delo čuvenih modnih kuća.

- Haljina je "etro", cipele su "šanel", a torba je "luj viton". Nakit je "kartije" i "mesika" - nabrojala je Marijana.

"Etro" haljina koju je ovom prilikom ponela Marijana, može se trenutno kupiti za 1.200 evra, vintidž tašnic "luj viton" za samo 850 evra, "šanel" papuče za 1.300 evra, zlatni "kartije panter" sat za 24.400 evra, dok su "mesika" narukvice 9.200 i 17.300 evra. Dakle, kad se sve sabere, Mateusova je za šetnju Londonom na sebi ponela 63.500 evra.

1/6 Vidi galeriju Marijana Mateus Foto: Screenshot

Kada ju je devojka koja anketira prolaznike sa istančanim modnim ukusom, potom upitala kako se zove i odakle dolazi, Mateusova je ponosno odgovorila:

- Zovem se Marijana i dolazim iz Srbije - rekla je Mateusova.

Podsetimo, Marijana je široj javnosti poznata i po brakovima sa biznismenom Miodragom Kostićem i nemačkom fudbalskom legendom Lotarom Mateusom, a tokom godina izgradila je prepoznatljiv imidž žene koja uživa u putovanjima, luksuzu i modi.

Kurir.rs

Marijana Mateus: