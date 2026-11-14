Ovo nije priča o studentima ili Vučiću, ovo je istina koja je važna za nas kao naciju! Danas sam na groblju obeležio dve godine od smrti moje majke, najznačajnijeg bića u mom životu! Sasvim slučajno zadržah se u dugom razgovoru sa sveštenikom, mladim, pametnim, obrazovanim i neograničenim bilo kakvom ‘ograničenošću’. Pustio sam mu ovaj video za koji sam inače i planirao da pustim danas, i da izrazim zabrinutost, da zbog lokalnih zađevica, političkih nesuglasica, i srpskog inata, lako možemo prevideti da ostajemo polako bez kišobrana za ‘SVETSKI EKONOMSKI CUNAMI’ koji se polako približava! Valute padaju, Berza pada, kripto pada, ekonomski potencijali i zalihe padaju, sve liči na svetsku krizu dublju od one 1929! Tako duboke krize ubrzo i obično završavaju velikim ratovima! Zato pogledajte ovaj spot i bez obzira ko je na vlasti, VAŽAN JE KIŠOBRAN, da bar jednom u istoriji, pokušamo da prođemo sa manje ožiljaka nego u svim dosadašnjim krizama i ratovima! U poslednje tri godine objavio sam nekoliko upozorenja na temu a ovo je moje poslednje! Možda neko ko će voditi ovu državu i napravi analizu ovoga o čemu pišem i sve ovo je i javno dostupno od podataka! Da ste mi živi i zdravi!