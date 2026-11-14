"MOJE POSLEDNJE UPOZORENJE!" Željko Mitrović se obratio čitavoj naciji: Bio sam na groblju i sreo sveštenika... OVO JE VAŽNO bez obzira ko je na vlasti (VIDEO)
- Željko Mitrović objavio je novo upozorenje o, kako tvrdi, globalnom ekonomskom slomu koji se približava zbog lokalnih svađa i političkih nesuglasica.
- Poruku je podelio nakon razgovora sa sveštenikom na groblju, gde je obeležio dve godine od smrti majke.
- Uz objavu je priložio animirani video sa porukom da ne čekamo da svet ponovo izgrade roboti.
Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je novu, izuzetno snažnu poruku i video-snimak na društvenim mrežama, u kojem upozorava javnost da zbog lokalnih svađa, političkih nesuglasica i srpskog inata opasno ignorišemo globalni ekonomski slom koji nam se približava.
Željko Mitrović je otkrio da je objavu postavio nakon što je na groblju, obeležavajući dve godine od smrti majke, razgovarao sa mladim i obrazovanim sveštenikom i pustio mu video-materijal koji je sada podelio sa svima.
Naime, Mitrović je snažnim rečima u vidu upozorenja skrenuo svima pažnju da ono što se dešava u svetu treba sve da nas osvesti:
Ovo nije priča o studentima ili Vučiću, ovo je istina koja je važna za nas kao naciju! Danas sam na groblju obeležio dve godine od smrti moje majke, najznačajnijeg bića u mom životu! Sasvim slučajno zadržah se u dugom razgovoru sa sveštenikom, mladim, pametnim, obrazovanim i neograničenim bilo kakvom ‘ograničenošću’. Pustio sam mu ovaj video za koji sam inače i planirao da pustim danas, i da izrazim zabrinutost, da zbog lokalnih zađevica, političkih nesuglasica, i srpskog inata, lako možemo prevideti da ostajemo polako bez kišobrana za ‘SVETSKI EKONOMSKI CUNAMI’ koji se polako približava! Valute padaju, Berza pada, kripto pada, ekonomski potencijali i zalihe padaju, sve liči na svetsku krizu dublju od one 1929! Tako duboke krize ubrzo i obično završavaju velikim ratovima! Zato pogledajte ovaj spot i bez obzira ko je na vlasti, VAŽAN JE KIŠOBRAN, da bar jednom u istoriji, pokušamo da prođemo sa manje ožiljaka nego u svim dosadašnjim krizama i ratovima! U poslednje tri godine objavio sam nekoliko upozorenja na temu a ovo je moje poslednje! Možda neko ko će voditi ovu državu i napravi analizu ovoga o čemu pišem i sve ovo je i javno dostupno od podataka! Da ste mi živi i zdravi!
Šta poručuju roboti na kraju videa?
Uz ovo upozorenje, Mitrović je podelio animirani video-snimak u kojem se kroz viziju sveta nakon, kako se navodi, poslednjeg rata, šalje snažna poruka o tome da je najpametnija vrsta na zemlji uništena sopstvenom glupošću.
Posebno upečatljiv je sam kraj spota, kada robot u pustoši uništenog sveta pronalazi zgužvani dečji crtež porodice, onog što je zaista važno, kuće i sunca, pažljivo ga poravnava i ostavlja snažnu završnu poruku:
Ne čekajmo da ga roboti izgrade.
Pogledajte dodatni snimak: