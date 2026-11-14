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Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, bila je prinuđena da u poslednjem trenutku otkaže zakazani nastup u Makedoniji jer joj nije dozvoljen ulazak u susednu zemlju.

Pevačica se noćas direktno oglasila sa graničnog prelaza i obavestila pratioce i publiku koja ju je s nestrpljenjem očekivala da neće stići na dogovoreni koncert.

O njenom izostanku najpre su obavešteni posetioci putem zvanične Instagram stranice organizatora nastupa, gde je navedeno da se nastup odlaže i da će novi termin biti naknadno saopšten.

Ubrzo zatim, publici se emotivnom porukom obratila i sama Tijana, objasnivši šta se zapravo dogodilo na granici:

1/5 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Printscreen Instagram, Privatna Arhiva, Print Screen

„Pozdrav, dragi moji. Javljam vam se, pre svega, sa jednim velikim izvinjenjem. Večeras je trebalo da se družimo u Makedoniji, u Krivoj Palanci, ali nažalost, iz administrativnih razloga neću moći da pređem granicu“.

"Zbog administrativnih razloga nisam uspela da pređem granicu"

Tijana je dodatno objasnila situaciju i putem svog Instagram profila, gde se još jednom zahvalila publici na razumevanju i podršci:

„Dragi moji, žao mi je što večeras ne mogu da budem sa vama. Zbog administrativnih razloga nisam uspela da pređem granicu. Hvala vam na razumevanju i ljubavi. Nadam se da se uskoro vidimo u novom terminu. Voli vas vaša Tijana Em“.

"Toliko sam se šokirala"

1/5 Vidi galeriju Tijana Em sa tigrovima Foto: Printscreen

Pevačica je svojevremeno podelila i nesvakidašnje iskustvo sa jedne privatne proslave na kojoj je bila angažovana. Tijana je tada otkrila da je veselje iznenada prekinuto:

„Radila sam svadbu pre dva meseca. To je bio prvi put da mlada nije bila nevina. Ja sam se toliko šokirala... vidim otišli su mladenci ja pevam žurku dok se oni vrate, vidim prolazi pola sata, sat vremena, sat i po vremena, dva sata... Ja kažem Darku ovo mi čudno, zašto ih toliko dugo nema... Obično ne ide tako, brzo se vrate... Silazi otac od mlade, priča na romskom, meni su kolege prevele... kaže mlada nije nevina i nema veselja, prekida se, svi idu kući“.

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