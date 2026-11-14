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Folker Darko Lazić iznenadio je svoje pratioce na društvenim mrežama nizom objava iz prirode koje su odmah pokrenule lavinu komentara. Naime, pevač je na svom Instagram profilu podelio kadrove šumske staze prekrivene jesenjim lišćem i tom prilikom emotivno označio svoju suprugu Katarinu Lazić uz kratku poruku: "Fališ mi".

Lazić je okružen potpunim mirom i tišinom na planini, gde je vidno raspoložen pozirao sa podignutim rukama u znak pobede.

Međutim, najveću pažnju privukla je objava na kojoj se vidi ušuškana kuća sa drvenom terasom okružena četinarskom šumom.

Darko nije krio koliko ga je ovo mesto očaralo, pa je ponovo označio Katarinu i jasno stavio do znanja kakvi su mu planovi za budućnost.

"Ovde bih da provedem život", napisao je pevač u opisu kadrova netaknute prirode, dajući naslutiti da ozbiljno razmišlja o selidbi.

Da li će bračni par Lazić zaista spakovati kofere i preseliti se u ovu planinsku idilu, ostaje da vidimo u narednom periodu.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen

"Krenuo sam da treniram"

Darko je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao: