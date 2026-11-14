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Suprug pevačice Suzane Jovanović, Saša Popović preminuo je 1. marta prošle godine u Parizu nakon teške borbe sa karcinomom.

Na večni počinak ispraćen je nekoliko dana kasnije uz zvuke violine i plač supruge Suzane, ćerke Aleksandre i pevačicinog sina Danijela.

Kako se saznalo, samo nekoliko meseci od njegove smrti u medijima su se pojavile informacije o odnosu Suzane Jovanović sa bivšim svekrom, odnosno, ocem harmonikaša Radeta Zdravkovića koji ju je prevario nakon što se porodila i rodila Danijela.

Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolić

Nije pričala ništa negativno

Iako o bivšem partneru nikada nije rekla ništa drugo negativno, druga strana, odnosno bivši svekar, odlučio je da iznese navodni prljavi veš, ne štedeći bivšu snaju.

- Nakon jedne velike svađe Suzana je došla da moli Radeta da se pomire. Pravdala se kako bi sve bilo idealno da nije slušala svoju majku. Jedne noći je želela da napusti Radeta nakon što je on otišao na posao, ali sreća je da se Rade vratio nazad jer je zaboravio neki instrument i sreo je Suzanu u pola noći na raskrsnici.

Suzana Jovanović u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Pink

kurir / alo

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Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV