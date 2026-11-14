Kako se saznalo, samo nekoliko meseci od njegove smrti u medijima su se pojavile informacije o odnosu Suzane Jovanović sa bivšim svekrom, odnosno, ocem harmonikaša Radeta Zdravkovića koji ju je prevario nakon što se porodila i rodila Danijela.

Nije pričala ništa negativno

- Nakon jedne velike svađe Suzana je došla da moli Radeta da se pomire. Pravdala se kako bi sve bilo idealno da nije slušala svoju majku. Jedne noći je želela da napusti Radeta nakon što je on otišao na posao, ali sreća je da se Rade vratio nazad jer je zaboravio neki instrument i sreo je Suzanu u pola noći na raskrsnici.