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Nakon konačne odluke Apelacionog suda kojom je pevač Miroslav Ilić i zvanično upisan kao biološki otac Devina, sina Mirjane Antonović, ona ne krije veliko oduševljenje zbog dostignute pravde. Mirjana Antonović je prošle godine za domaće medije otkrila da će njen sin Devin biti upisan u testament Miroslava Ilića.

U kratkoj izjavi ona je tada otkrila i kako je čitav proces uticao na njihovu porodicu i zašto smatra da prava pobeda tek dolazi.

- Ja sam trenutno sa ćerkom na Braču. Čak i ovde se čulo za pobedu i trud koji je doprineo da se uskoro izmeni zakon koji se tiče samohranih roditelja sa neodgovornim partnerima. Devin i ja smo presrećni zbog toga, možda čak i više nego zbog lične pobede nad Miroslavom. Oboje smo bili srećni i slavili nakon konačne odluke Apelacionog suda, ali smo osećali da pobeda nije u potpunosti potpuna. Kada taj zakon postane konačan i kada Miroslav dođe sebi, tek tada će pobeda biti potpuna - rekla je ona prošle godine za domaće medije.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

Mirjana Antonović je zatim otkrila da li će njen sin dobiti deo nasledstva Miroslava Ilića, koji je od skoro i upisan kao biološki otac.

- Što se tiče testamenta, Devin je sada zvanično i zakonski sin Miroslava Ilića i ima ista prava kao i njegova druga deca.

"Viši sud zaključio da su Miroslav i Devin otac i sin"

Mirjana Antonović je bila u vezi sa Miroslavom Ilićem u trenutku kada je on već bio oženjen, a prema njenim rečima, njegova supruga saznala je za njegovu aferu još pre nego što se Devin rodio, tada se dogodio i šok razgovor između ljubavnice i supruge pevača.

Podsetimo, Mirjana Antonović se oglasila na Fejsbuku i navela da Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin.

1/6 Vidi galeriju Devin Antonović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Pančić, Dado Đilas, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATA images

- Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u našu korist. Miroslav je u medijama izjavio da ne razume kako sud može da dođe do odluke da je on Devinov otac bez njegove saglasnosti da priloži DNK. Kad čovek koristi i krije se iza zastarelog zakona i odbija da prinese svoj DNK, sud mora da odluči na bazi svedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza. Posle svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete verovati!!! Miroslav je ponovo predao žalbu na Apelacioni sud. Nadamo se da ce njegovi na Apelacionom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije, napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

kurir / blic

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