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SANJA I MARKO NA PRAGU POMIRENJA? Obrt u Eliti
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Sanja Grujić i Marko Stefanović osamili su se, te su tok prilikom dogovorili da sklope primirje.
- Predstavljaš me kao neku dr*lju koja se zaljubila u simpatiju koja ima jahtu. - rekla je Sanja.
- Gledaj me u oči. - rekao je Marko.
- Pričaj sa mnom kao sa Sanjom. Ja ne planiram da nastavim da se svađam sa tobom. - rekla je Sanja.
Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink
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- Ne planiram ni ja. Iskreno sam se izvinio. - rekao je Marko.
- Ja tebe nisam slagala. Ti znaš da izmanipulišeš sa mnom. Je l' mi daješ obećanje da nećeš više negativno da komntarišeš mene i moju proodicu - rekla je Sanja.
- Da, iskreno to radim. Nemoj da nam teme budu porodica. - rekla je Sanja.
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