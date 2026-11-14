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Sanja Grujić i Marko Stefanović osamili su se, te su tok prilikom dogovorili da sklope primirje.

- Predstavljaš me kao neku dr*lju koja se zaljubila u simpatiju koja ima jahtu. - rekla je Sanja.

- Gledaj me u oči. - rekao je Marko.

- Pričaj sa mnom kao sa Sanjom. Ja ne planiram da nastavim da se svađam sa tobom. - rekla je Sanja.

Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

- Ne planiram ni ja. Iskreno sam se izvinio. - rekao je Marko.

- Ja tebe nisam slagala. Ti znaš da izmanipulišeš sa mnom. Je l' mi daješ obećanje da nećeš više negativno da komntarišeš mene i moju proodicu - rekla je Sanja.

- Da, iskreno to radim. Nemoj da nam teme budu porodica. - rekla je Sanja.

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31:11
Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV