Slušaj vest

- Predstavljaš me kao neku dr*lju koja se zaljubila u simpatiju koja ima jahtu. - rekla je Sanja.

- Gledaj me u oči. - rekao je Marko.

- Pričaj sa mnom kao sa Sanjom. Ja ne planiram da nastavim da se svađam sa tobom. - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

- Ne planiram ni ja. Iskreno sam se izvinio. - rekao je Marko.

- Ja tebe nisam slagala. Ti znaš da izmanipulišeš sa mnom. Je l' mi daješ obećanje da nećeš više negativno da komntarišeš mene i moju proodicu - rekla je Sanja.

- Da, iskreno to radim. Nemoj da nam teme budu porodica. - rekla je Sanja.

Pogledajte dodatni snimak: