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Po završetku ankete, Danilo Dača Virijević i Glorija Jelovac razložili su plan za Filipa Cara do sitnih detalja.

- Trebaš mi. Slušaj. Večeras mi crtaš dve suzice ovde, ovde ćeš Dačo da mi napišeš i nacrtaš krst. Obućiću se kao Car. Je l' umeš tit o da mi nacrtaš? - rekao je Dača.

- Da. - rekla je Glorija.

- Uzeću krompir. Oljuštiću ga i staviću dve čačkalice i rećiču mu da je to njegova vudu lutka. - rekao je Dača.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Zašto? - pitala je Glorija.

- Bolje negop da ga vrećam. Staviću velike Slađine naočare - rekao je Dača.

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