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KAKAV PLAN! Dača i Glorija sklopili dogovor, sve će se odigrati večeras
- Danilo Dača Virijević i Glorija Jelovac dogovorili su plan za Filipa Cara do detalja.
- Dača je predložio da se obuče kao Car, nacrta suzice i krst, uz poruku da će napraviti i vudu lutku od krompira.
- Umesto vređanja, planira i da stavi velike Slađine naočare.
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Po završetku ankete, Danilo Dača Virijević i Glorija Jelovac razložili su plan za Filipa Cara do sitnih detalja.
- Trebaš mi. Slušaj. Večeras mi crtaš dve suzice ovde, ovde ćeš Dačo da mi napišeš i nacrtaš krst. Obućiću se kao Car. Je l' umeš tit o da mi nacrtaš? - rekao je Dača.
- Da. - rekla je Glorija.
- Uzeću krompir. Oljuštiću ga i staviću dve čačkalice i rećiču mu da je to njegova vudu lutka. - rekao je Dača.
Glorija Jelovac Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen
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- Zašto? - pitala je Glorija.
- Bolje negop da ga vrećam. Staviću velike Slađine naočare - rekao je Dača.
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