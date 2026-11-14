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Niš je Jakova Jozinovića dočekao redovima ispred hale Čair mnogo pre početka koncerta, potvrđujući da je njegov prvi nastup u ovom gradu, ujedno i prvi koncert na jugu Srbije, bio dugo iščekivan događaj.

Za prvo veče prodato je više od 5.500 ulaznica, a zbog ogromnog interesovanja publike Jakov će u Nišu nastupiti i sutra uveče!

Da njegova popularnost odavno prevazilazi granice jednog grada i regiona, pokazala je i publika koja je u Čair stigla iz svih krajeva Srbije, ali i iz Podgorice i Skoplja.

00:46 Jakov Jozinovic koncert Izvor: Kurir

Tokom više od dva sata, koliko je trajao koncert, Jakov je izveo sve pesme sa novog albuma „Polje ruža“, kao i one koje su mu donele veliku popularnost i učinile ga jednim od najvoljenijih mladih umetnika na regionalnoj sceni.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je tokom izvođenja pesme „Raj“, kada je čitava hala zapevala uglas sa Jakovom.

Posebno iznenađenje večeri bila je Đana Smajo, pobednica IDJ Show-a, koja se Jakovu pridružila na sceni. Zajedno su izveli duet „Pola sunca“, a potom je Đana publici premijerno predstavila i svoju novu pesmu „Divljina“.

01:17 Jakov Jozinovic 2 Izvor: Kurir

Večerašnji koncert u Nišu, a po svemu sudeći i sutrašnji, još jednom su potvrdili da Jakov Jozinović gradi posebnu vezu sa publikom širom regiona, a niška publika imala je priliku da se uveri u pohvale o kojimase priča od trenutka kada se mladi Jozinovic pojavio na javnoj sceni.

Inače, niška publika imaće peilike da se i sutra uveče driži sa omiljenim pevačem što će biti sjajna uvertira za ono što sledi samo dve nedelje kasnije!

1/10 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Vanja Ostojić

Naime, 28. i 29. novembra, Jakova očekuju dva nakavljena spektakla u beogradskoj Areni, gde se takođe očekuje veliki broj poaetila iz čitavog regiona!

Jakov pre bine na terenu

Pre nego što je stao pred hiljade fanova u hali Čair, Jakov Jozinović imao je jedan poseban susret u Nišu. Odigrao je svojvrsnu odbojkašku utakmicu sa devojčicama iz klubova „Student“ i „Milenijum“, a sportsko druženje nastavljeno je fotografisanjem, razgovorom i lepim trenucima sa mladim odbojkašicama i njihovim roditeljima.

Foto: Vanja Ostojić

Jakov je tako svoj prvi dolazak u Niš obeležio i van muzičke scene, pokazujući da mu je susret sa publikom podjednako važan i daleko od reflektora.