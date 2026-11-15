POSLE HAOSA ISPRED STANA, ČEDA I ACA KOS NAZDRAVLJAJU DO KASNO U NOĆ! Intimna atmosfera privukla pažnju, a detalj na telefonu pokrenuo komentare (FOTO)
Aca Kos, cimer bivšeg političara Čede Jovanovića, oglasio se nakon haosa ispred Čedomirovog stana, o kom ne prestaje da se priča. Kos je podelio kako uživa na jednom slavlju koje je bilo za odabrane, a u prvom planu bile su čaše kojima se nazdravljalo.
U kadar je upao i njegov telefon, pa su mnogi primetili da drži Čedinu i svoju zajedničku sliku kao pozadinu.
Aca je kratko otkrio da li strahuje za svoju bezbednost, nakon incidenta koji se desio u zgradi u kojoj žive - ističući da o svemu brinu nadležni organi.
- Kod prijateljice idemo na rođendan. O tome brinu ljudi, sve je ok. Ja sam pored Čede uvek bezbedan - rekao je kratko Aca za Blic.
Podsetimo, 13. novembra došlo je do incidenta u stambenoj zgradi u kojoj žive, kada je nepoznata osoba maskirana u dostavljača pice pokušala da uđe u njihov stan.
- Oko jedan sat posle ponoći, nepoznata osoba pojavila se na našim vratima prerušena u dostavljača pice. Čedomir u tom trenutku nije bio u stanu. Bio je na putu i još nije stigao kući. Ja sam ga čekao sa prijateljem, jer je bilo planirano da njih dvojica obave poslovni razgovor sa ljudima iz Amerike - ispričao je Kos za Kurir.
Sumnja se pojavila odmah po otvaranju vrata jer niko od prisutnih nije poručio hranu, a ponašanje nezvanog gosta ukazivalo je na opasnost. Kada je nepoznati muškarac bacio ambalažu i posegnuo rukom iza leđa, posumnjalo se da je naoružan.
- Kada je prijatelj otvorio vrata, odmah mu je bilo sumnjivo jer niko od nas nije naručio picu. Primetio je da nešto nije u redu, posebno kada je nepoznata osoba krenula rukom iza leđa i odbacila kartonsku ambalažu. Posumnjao je da bi mogla biti naoružana - naveo je Aleksandar izneđu ostalog.