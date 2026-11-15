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Pevačica Tijana M imala je nastupala u jednom prestižnom beogradskom lokalu, gde je otkrila zbog čega je nedavno vraćena sa graničnog prelaza, usled čega je morala da otkaže nastup u Makedoniji. Osim o neprijatnosti na putu, govorila je i o raskidu dugogodišnje veze, koji je nekoliko meseci krila od javnosti.

Kako je objasnila, za neplaćenu kaznu saznala je tek kada je stigla na granicu.

– Nisam platila kaznu od nekoliko hiljada dinara i nisam znala da me to može koštati nastupa. Promenila sam mesto stanovanja i kazne su stizale na moju staru adresu. Nisu mogli da mi ih uruče, pa nisam ni znala da postoje. Krenula sam na nastup kao i svaki put, a na granici su mi rekli da neću moći dalje jer nisam platila kaznu. Pitala sam o kakvoj je kazni reč i da li mogu odmah da je platim, ali to nije bilo moguće. To je zakon i moram da ga poštujem kao i svi ostali građani. Tako zbog nekoliko hiljada dinara nisam mogla da održim nastup – ispričala je Tijana M.

02:53 Tijana M prvi put o vraćanju sa graničnog prelaza i o raskidu dugogodišnje veze Izvor: Privatna arhiva

Raskinuli pre nekoliko meseci, ali nastavili da sarađuju

Pevačica je potvrdila i da je njena dugogodišnja veza završena pre nekoliko meseci. Ipak, s bivšim partnerom ostala je u dobrim odnosima, a na njeno insistiranje nastavili su i poslovnu saradnju.