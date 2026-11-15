TIJANA M O VRAĆANJU SA GRANICE I RASKIDU DUGOGODIŠNJE VEZE: Zbog nekoliko hiljada dinara nisam mogla da održim nastup! (VIDEO)
Pevačica Tijana M imala je nastupala u jednom prestižnom beogradskom lokalu, gde je otkrila zbog čega je nedavno vraćena sa graničnog prelaza, usled čega je morala da otkaže nastup u Makedoniji. Osim o neprijatnosti na putu, govorila je i o raskidu dugogodišnje veze, koji je nekoliko meseci krila od javnosti.
Kako je objasnila, za neplaćenu kaznu saznala je tek kada je stigla na granicu.
– Nisam platila kaznu od nekoliko hiljada dinara i nisam znala da me to može koštati nastupa. Promenila sam mesto stanovanja i kazne su stizale na moju staru adresu. Nisu mogli da mi ih uruče, pa nisam ni znala da postoje. Krenula sam na nastup kao i svaki put, a na granici su mi rekli da neću moći dalje jer nisam platila kaznu. Pitala sam o kakvoj je kazni reč i da li mogu odmah da je platim, ali to nije bilo moguće. To je zakon i moram da ga poštujem kao i svi ostali građani. Tako zbog nekoliko hiljada dinara nisam mogla da održim nastup – ispričala je Tijana M.
Raskinuli pre nekoliko meseci, ali nastavili da sarađuju
Pevačica je potvrdila i da je njena dugogodišnja veza završena pre nekoliko meseci. Ipak, s bivšim partnerom ostala je u dobrim odnosima, a na njeno insistiranje nastavili su i poslovnu saradnju.
– Istina je da je do raskida došlo pre nekoliko meseci. To sam krila, a sada je dospelo u javnost. Ostali smo u drugarskim odnosima i na moje insistiranje on je ostao u mom bendu. Što se tiče posla, to smo rešili. Nije mi čudno što je ovako, jer smo pre veze bili drugari, pa se sada zapravo sve vratilo na staro. Oboje smo smatrali da je najbolje da se u ovom trenutku raziđemo. To je bila zajednička odluka i zato smo i ostali u takvom odnosu – rekla je Tijana M.