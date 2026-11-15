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Aco Pejović je pravi malteški vitez! Doduše, ne po maču i oklopu, već po muzici, emociji i gospodskom držanju kojim osvaja publiku gde god da se pojavi. Da mu ova titula i te kako pristaje, uverili smo se na njegovom spektakularnom nastupu na Malti, gde je priredio noć za pamćenje.

Na put sa popularnim pevačem krenuli smo sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“, a na viteškom ostrvu dočekala nas je prava mala delegacija. Organizatori, koji su angažovali Pejovića, ništa nisu prepustili slučaju. Od prvog trenutka sve je bilo osmišljeno do najsitnijeg detalja od prevoza i smeštaja, preko gostoprimstva i dobrog provoda, pa sve do pažnje i poštovanja prema svakom članu ekipe.

1/10 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Kurir

Domaćinski doček

Avion je u centralno deo Sredozemnog mora sleteo tačno u 14 časova, a kada smo pomislili da će muzičar krenuti svojim, a mi novinari nasim putem, usledilo je prijatno iznenađenje. Umesto razdvajanja, usledio je poziv na pravu, tradicionalnu makedonsku zakusku u srcu Malte! Organizatori su još jednom pokazali kakvi su domaćini, pa smo zajedno sa Acom uživali u bogatom posluženju, uz prijatnu atmosferu i druženje.

Dok je za stolom vladala prava domaćinska atmosfera, članovi Acinog benda bili su na tehničkoj probi. Svaki ton, svaki instrument i svaki detalj morali su da budu savršeno usklađeni. I bili su! Štaviše, ono što je usledilo nadmašilo je i najviša očekivanja.

Nekoliko sati pred nastup Pejović je iskoristio za odmor u luksuznom hotelu u kojem je bio smešten, a kada je došlo vreme za izlazak na scenu, bio je tačan kao švajcarski sat. U diskoteci je sve već bilo spremno za muzički spektakl.

Naši ljudi koji žive i rade na Malti pokazali su koliko im nedostaju domaća muzika i atmosfera kakvu samo naši pevači mogu da naprave. Ogroman prostor bio je ispunjen do poslednjeg mesta, sto znaci da je sinoc vise od 1.500 ljudi pevalo uglas, a muzička noć počela je pola sata pre ponoći.

04:55 Aco Pejović oduševio publiku na Malti Izvor: Kurir

Ređao hit za hitom

Raspoložen, nasmejan i pun energije, Pejović se pojavio na sceni u pratnji svojih maestralnih muzičara. Publika ih je dočekala gromoglasnim aplauzom, a već od prvih taktova bilo je jasno da će ovo biti jedna od onih večeri koje se dugo prepričavaju.

Hitovi su počeli da se nižu jedan za drugim, emocije su rasle, a poznati stihovi orili su se diskotekom. Pevalo se uglas, nazdravljalo, igralo i uživalo, dok je Pejović još jednom pokazao zbog čega važi za jednog od najtraženijih izvođača na našim prostorima.

Posebnu pažnju zaslužuju i organizatori “Malta folk metar”, koji su mislili baš na sve. O svakom detalju, svakom gostu, ali i svakom zaposlenom vodilo se računa. Nije bilo prepuštanja slučaju, niti prostora za improvizaciju. Sve je funkcionisalo besprekorno, a publika je mogla da se prepusti muzici i uživanju.

Aco je, sa druge strane, uzvratio upravo onako kako najbolje ume pesmom, emocijom i neposrednim kontaktom sa publikom. Jer, kilometri koji dele Maltu od Srbije te večeri kao da nisu postojali. U jednom trenutku čitav klub postao je velika zajednička pesma, a naši ljudi koji zive na ovom ostrvu su, barem na nekoliko sati, dobili atmosferu kakva se doživljava samo kod kuće.