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Atraktivna pevačica Nika Komadina za nekoliko nedelja će predstaviti svoj novi spot.

Ova dama privlači sve veću pažnju u regionu i mnogi muškarci ne ostaju ravnodušni na izgled ove mlade muzičke zvezde.

Ipak, Nika je zauzeta. A upravo će njen dečko biti zadužen za glavnu mušku ulogu u novom spotu koji će ova pevačica uskoro predstaviti svojoj publici.

Nika Komadina
Nika Komadina Foto: Privatna arhiva

Inače, da podsetimo da je Nika inače i stomatološkinja, ali ona se svoje karijere za koju se školovala ne odriče.

Nika i dalje popravlja zube pacijentima u ordinaciji. Njoj su savetovali da joj ne treba da se upušta u muzičku karijeru, ali ona ističe da je muzika njena velika ljubav i da ne želi da se odrekne ni muzike, ali se ne odriče ni belog mantila.

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