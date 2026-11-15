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Atraktivna pevačica Nika Komadina za nekoliko nedelja će predstaviti svoj novi spot.

Ova dama privlači sve veću pažnju u regionu i mnogi muškarci ne ostaju ravnodušni na izgled ove mlade muzičke zvezde.

Ipak, Nika je zauzeta. A upravo će njen dečko biti zadužen za glavnu mušku ulogu u novom spotu koji će ova pevačica uskoro predstaviti svojoj publici.

Nika Komadina Foto: Privatna arhiva

Inače, da podsetimo da je Nika inače i stomatološkinja, ali ona se svoje karijere za koju se školovala ne odriče.