Nika Komadina uskoro objavljuje novi spot, a glavnu mušku ulogu igra njen dečko
Stars
DEČKA ANGAŽOVALA ZA NOVI SPOT: Sa ovim frajerom je snimila vrele scene! (FOTO)
Slušaj vest
Atraktivna pevačica Nika Komadina za nekoliko nedelja će predstaviti svoj novi spot.
Ova dama privlači sve veću pažnju u regionu i mnogi muškarci ne ostaju ravnodušni na izgled ove mlade muzičke zvezde.
Ipak, Nika je zauzeta. A upravo će njen dečko biti zadužen za glavnu mušku ulogu u novom spotu koji će ova pevačica uskoro predstaviti svojoj publici.
Nika Komadina Foto: Privatna arhiva
Inače, da podsetimo da je Nika inače i stomatološkinja, ali ona se svoje karijere za koju se školovala ne odriče.
Nika i dalje popravlja zube pacijentima u ordinaciji. Njoj su savetovali da joj ne treba da se upušta u muzičku karijeru, ali ona ističe da je muzika njena velika ljubav i da ne želi da se odrekne ni muzike, ali se ne odriče ni belog mantila.
1 · Reaguj
Komentariši