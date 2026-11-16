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Dok veza Maje Šuput i Emila Tedeschija juniora privlači pažnju javnosti, njegova bivša supruga Nika Perenčević Kustić posvećena je novom projektu. Na zagrebačkom Tuškancu planira izgradnju stambene zgrade, a postupak za izdavanje lokacijske dozvole je u toku.

Nika, ćerka biznismena Mihajla Perenčevića i supruga predsednika Hrvatskog fudbalskog saveza Marijana Kustića, namerava da novu nekretninu podigne na zemljištu na kojem već postoje kuća i pomoćni objekti.

Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagram

Vila u komšiluku bogataša

Prema podacima navedenim u tekstu Imperijala, na Niku se vode kuća površine 86 kvadratnih metara, dva pomoćna objekta od 37 i 30 kvadrata, kao i dvorište. U vlasništvu ima i šumsku parcelu, dok se druga vodi na jednu od njenih ćerki iz prvog braka sa Sinišom Cizelom.

Zemljište se prostire između ulice Tuškanac i šetnice Dubravkin put. Položaj buduće nekretnine omogućava blizinu centra Zagreba, ali i izdvojenost od gradske vreve, zahvaljujući okolnom zelenilu.

U neposrednom komšiluku nalazi se vila Nikinog brata Nikole Perenčevića. U blizini je i nekretnina Lade Tedeschi Fiorio, sestre Emila Tedeschija seniora i tetke Nikinog bivšeg supruga.

Maja Šuput Foto: Printscreen/imperijal.net

Postupak za dozvolu još traje

Nadležni gradski organ objavio je 12. novembra javni poziv za uvid u predmet koji se odnosi na zahtev Nike Perenčević Kustić. U dokumentu je navedeno da se planira izgradnja stambene zgrade i potpornih zidova.

Uvid u dokumentaciju zakazan je za 2. decembar 2026. godine, kada će stranke u postupku moći da se upoznaju sa planiranom gradnjom i iznesu eventualne primedbe. Objavljivanje poziva predstavlja korak u postupku izdavanja lokacijske dozvole, a ne potvrdu da je gradnja već odobrena ili započeta.

Njen bivši suprug u vezi s Majom Šuput

Nika je ranije bila u braku sa Emilom Tedeschijem juniorom, sa kojim ima dete. Posle njihovog razvoda udala se za Marijana Kustića.

1/4 Vidi galeriju Maja Šuput sa novim dečkom Foto: Preent Screen