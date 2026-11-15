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Đina Džinović već neko vreme živi u Španiji, gde je odlučila da nastavi školovanje i posveti se izgradnji svoje budućnosti. Pored studentskih obaveza, sve aktivnija je i na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli detalje iz svakodnevnog života. Tako je u jednom od svojih vlogova, sasvim spontano, otkrila i kako izgleda stan u kojem trenutno boravi.

Jednostavno i sa stilom

Njen novi dom odiše jednostavnošću, toplinom i modernim stilom, a uređen je tako da svaki kutak ima svoju namenu. Centralno mesto zauzima dnevni boravak, koji zahvaljujući velikom zidu prekrivenom prozorima obiluje prirodnom svetlošću. Trpezarijski deo je minimalistički opremljen, sa malim okruglim belim stolom i policom koja se nalazi iza njega.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović stan u Španiji Foto: Printscrean

Posebnu pažnju privlači kuhinja, uređena u belim i mermernim tonovima, sa svim neophodnim elementima za pripremu obroka. Sudeći po onome što je pokazala, Đina vodi računa o ishrani, pa upravo u ovom delu stana često sprema zdrave obroke.

U spavaćoj sobi nalazi se veliki krevet, ali i ogledalo ispred kojeg Đina rado pozira, dok je hodnik opremljen belim ugradnim garderoberom. Ono što je posebno zanimljivo jeste da u stanu nema mnogo nameštaja, već je akcenat stavljen na funkcionalnost, otvoren prostor i svedene detalje.

Vila na Senjaku od 2 miliona evra

Podsetimo, Đina je porodični dom na beogradskom Senjaku zamenila životom u Španiji. Reč je o luksuznoj vili njenog oca, Harisa Džinovića, čija se vrednost procenjuje na oko dva miliona evra. Kuća je poznata po raskošnom mermernom enterijeru, ali i brojnim sadržajima, među kojima je i bazen na krovu.

1/7 Vidi galeriju U OVU VILU OD 2 MILIONA € UPALA JE MELINA! Haris Džinović je gradio 4 godine, sve pršti od LUKSUZA, za džakuzi iskeširao 7.000 €! Foto: Kurir