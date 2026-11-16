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Bora Santana ovih dana boravi na Malti, gde je privukao pažnju prisutnih na nastupu Ace Pejovića. Ekipa Kurira zatekla ga je u odličnom raspoloženju, okruženog društvom, dok je uživao u muzici i dobroj atmosferi.

Bora nije krio koliko se dobro provodi – pevao je, veselio se, družio sa prijateljima, a u jednom trenutku viđen je i u razgovoru sa devojkama. Delovao je opušteno i raspoloženo, a veče je proteklo u znaku dobre zabave i poznatih hitova Ace Pejovića.

Santana je očigledno odlučio da predahne od svakodnevnih obaveza i iskoristi boravak na Malti za uživanje, druženje i dobar provod. Nije mu trebalo mnogo da se uklopi u atmosferu, pa je od samog početka večeri bio među najveselijima. Uz muziku, osmehe i razgovor sa ljudima koji su se našli u njegovom društvu, Bora je privlačio poglede prisutnih.

1/9 Vidi galeriju Bora Santana na Malti Foto: Privatna arhiva

Posebnu pažnju izazvao je njegov razgovor sa devojkama, sa kojima je, sudeći po prizorima sa lica mesta, proveo deo večeri u prijatnom ćaskanju. Nije delovao nimalo opterećeno pažnjom koju je privlačio, već je nastavio da uživa u svakom trenutku.