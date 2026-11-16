BORA SANTANA UHVAĆEN NA MALTI! Veselio se na nastupu Ace Pejovića, uživao u društvu i ćaskanju sa devojkama (PAPARACO)
Bora Santana ovih dana boravi na Malti, gde je privukao pažnju prisutnih na nastupu Ace Pejovića. Ekipa Kurira zatekla ga je u odličnom raspoloženju, okruženog društvom, dok je uživao u muzici i dobroj atmosferi.
Bora nije krio koliko se dobro provodi – pevao je, veselio se, družio sa prijateljima, a u jednom trenutku viđen je i u razgovoru sa devojkama. Delovao je opušteno i raspoloženo, a veče je proteklo u znaku dobre zabave i poznatih hitova Ace Pejovića.
Santana je očigledno odlučio da predahne od svakodnevnih obaveza i iskoristi boravak na Malti za uživanje, druženje i dobar provod. Nije mu trebalo mnogo da se uklopi u atmosferu, pa je od samog početka večeri bio među najveselijima. Uz muziku, osmehe i razgovor sa ljudima koji su se našli u njegovom društvu, Bora je privlačio poglede prisutnih.
Posebnu pažnju izazvao je njegov razgovor sa devojkama, sa kojima je, sudeći po prizorima sa lica mesta, proveo deo večeri u prijatnom ćaskanju. Nije delovao nimalo opterećeno pažnjom koju je privlačio, već je nastavio da uživa u svakom trenutku.
Nastup Ace Pejovića očigledno je bio odličan povod za još jedno zanimljivo veče, a Bora Santana pokazao je da i na Malti zna kako da se prepusti dobroj atmosferi.