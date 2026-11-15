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Partnerka pevača Marka Gačića, Saška Stričević, porodila se i na svet donela dečaka, čime je folker postao otac treći put, saznaje Telegraf.rs

Marko iz prvog braka sa pevačicom Gogom Babić ima ćerku Nikolinu i sina Tadiju, a porodica je sada postala bogatija za još jednog člana. Pevač nije skrivao uzbuđenje zbog dolaska naslednika, pa je samo dva dana pre porođaja na društvenim mrežama objavio zajedničke fotografije sa trudnom partnerkom, kao i snimak sa ultrazvučnog pregleda.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

Tom prilikom je emotivno poručio: „Brojimo sitno. Čekamo te, sine!“, ne krijući koliko se raduje trenutku kada će upoznati svog naslednika.

Ljubavna priča Marka i Saške od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, budući da je njihova veza otpočela dok je pevač još bio u braku sa Gogom Babić. Njih dvoje su tokom osam godina zajedničkog života dobili dvoje dece, a razvod je zvanično okončan u septembru ove godine.

Saška je širu pažnju javnosti privukla upravo nakon što je obelodanjeno da je u vezi sa pevačem, nakon čega je Marko sve češće počeo da deli njihove zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Inače, par je ranije organizovao i proslavu povodom otkrivanja pola bebe, kada su saznali da čekaju dečaka. Gačić je tada otkrio da se njegova deca iz prvog braka posebno raduju dolasku brata, dok članovi njegove porodice nisu prisustvovali ovom slavlju.