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Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana trude se da od najranijeg detinjstva svojim naslednicima usade prave porodične i tradicionalne vrednosti, a vera zauzima posebno mesto u njihovom životu. Tako su i ovog nedeljnog jutra porodično otišli na liturgiju u crkvu u Titelu, gde žive, a nakon službe Veljko se oglasio na društvenim mrežama.

Veljko i Bogdana redovno posećuju ovu svetinju, gde prisustvuju nedeljnim bogosluženjima, ali i tokom velikih verskih praznika i posta, kada se zajedno sa decom pričešćuju. Na taj način nastoje da dečake od malih nogu nauče značaju vere i duhovnosti.

Foto: Printskrin

Ovog puta sa pratiocima su podelili i porodičnu fotografiju nastalu ispred crkve. Zagrljeni i nasmejani, Veljko, Bogdana i njihovi sinovi pozirali su nakon završetka liturgije, a po osmesima mališana moglo se videti da im ni rano ustajanje nedeljom ne predstavlja problem kada je u pitanju odlazak u crkvu.

„Slava Bogu za sve“, napisao je Veljko uz fotografiju.

"Kao roditelj, imam pravo da znam šta se dečava u ustanovi koju moje dete pohađa"

Podsetimo, Veljko Ražnatović našao se ovih dana u žiži medijskog interesovanja, nakon što je njegov najmlađi sin, dvogodišnji Isaija, nosio kostim bubamare tokom priprema za priredbu u vrtiću u Titelu. Deo kostima bila je i suknjica, a Veljko Ražnatović insistirao je da je dužnost vaspitačice bila da detetu objasni razliku između kostima za dečake i devojčice.

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa. Ja Bogu hvala, mogu da uzmem i ispišem svoju decu iz vrtića i da ako se ne slažem sa nečim što se tamo dešava, ja sam u prilici i kod kuće da ih školujem i da ih upišem u privatni vrtić i prosto da se preselim, da živim u drugom gradu. Nažalost, to za mnoge meštane Titela, ne za mnoge, nego za 99 odsto meštana Titela to nije opcija i nije moguće, tako da su podložni teroru, indoktrinaciji dece. To se dešava pred našim očima, da mi ni ne znamo da je moja žena morala slučajno da dođe u školu i da zatekne naše dete Bože sačuvaj u suknji. Da pomisli čovek da nikad ne može tako nešto njemu da se desi u Srbiji. Ja ni ne dajem izjave za novine, a da nije vezano za boks. Ovo je samo nešto što je po mom mišljenju egzistencijalna pretnja za svako srpsko domaćinstvo, za svakog hrišćanina, za pravoslavlje. Ovo je užas, jer ja ovo ne gledam samo kao da je moje dete. Ja sam samo roditelj koji može da oglasi to da se vidi šta se radi. Ko zna šta se sve radi u vrtićima. Ovo je državni vrtić, da se razumemo - kaže Ražnatović i dodaje:

- Direktorka Jovanka Andrić je bila vrlo neprijatna i objasnila da je to njihova politika i da ako se nama ne sviđa da mi možemo da promenimo vrtić, na šta sam ja rekao da ćemo da vidimo. Ja sam više za to da se promeni direktorka i da se dovedu neka pravila u taj vrtić, gde će svi roditelji da budu zadovoljni, jer ne ide direktorka u taj vrtić, nego deca nas roditelja.