Slušaj vest

Tim povodom domaći mediji kontaktirali su Markovog oca, čuvenog harmonikaša Mikicu Gačića, kako bi mu čestitali prinovu.

Međutim, njegov odgovor je iznenadio - rekao je da prvi put čuje da se porođaj dogodio i da nema nikakve informacije o tome.ž

- Ja ne znam da se porodila, to prvi put čujem od vas. Ja nemam tu informaciju. Ne znam ništa, čućemo se kad budem znao nešto - rekao je Mikica za Telegraf.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

Marko je pre samo nekoliko dana na društvenim mrežama podelio fotografije sa trudnom verenicom, kao i snimak sa ultrazvučnog pregleda, a uz objavu je napisao: "Brojimo sitno. Čekamo te sine!".

Njegova veza sa Saškom privukla je veliku pažnju javnosti nakon što se saznalo da je pevač okončao brak sa koleginicom Gogom Babić, sa kojom ima dvoje dece, Nikolinu i Tadiju.

Mikica je i ranije govorio o odnosu sa sinom i njegovom novom partnerkom, ističući da Sašku još nije upoznao. Tada je rekao da mu je najvažnije da Marko ostane u dobrim odnosima sa bivšom suprugom i da bude posvećen deci koju imaju.

- Ne mogu da komentarišem, nisam je upoznao. Goga je kod nas, deca su kod nas. Neka su svi živi, zdravi i srećni. Meni je najvažnije da je njegova komunikacija sa Gogom i decom dobra i zdrava i to mora tako da ostane - govorio je ranije Mikica.

Podsetimo, Marko je sa Gogom bio u braku osam godina, a njih dvoje su tokom zajedničkog života dobili dvoje dece. Pevač je sada, sa novom partnerkom, dobio treće dete.