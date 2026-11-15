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Opšte je poznato da su pevač Ćemo i pevačica Milena Ćeranić, veliki prijatelji godinama unazad. Pevač i pevačica čak su u jednom momnetu bili cimeri, a nikada nisu krili kolika su podrška jedno drugom.

"Odavno nismo drugari"

Ćemo je sada, gostujući u jednoj emisiji malo više govorio o odnosu sa kolegicniom, pa je istakao da oni odavno nisu prijatelji već porodica.

- Milena i ja nismo drugari odavno. Mi smo kao porodica. To je poseban odnos, da. Mislim, kako da ti kažem, neko ko je tu podrška, ko je glas razuma, ko je bukvalno neko. ..Stub na koji mogu da se, ovaj, naslonim, kako god, i da sam siguran da neću pasti. A to ništa nije tajna. Pričali smo na neku temu koja je onako malo emotivna ionako, ona kaže: "Šta ti je? Pa, bili smo u restoranu nekom. " Pa nije sramota da plačeš". Ja rekoh: "Ali nije, ne moram sad. " Znaš kako je, ne moram sad. Tako da, kako da ti kažem. Znači, ona je i rame za plakanje i neko ko ti je oslonac u svakom smislu. U svakom smislu. I znaš šta, mnogo me nervira kada kažu, doduše, mi nismo estradno prijateljstvo. Kad kažu da ne postoje estradna prijateljstva. Ali kad sad malo bolje razmislim, mi i nismo estradno prijateljstvo, mi smo drugari pre nego što je ona postala estrada, i pre nego što sam ja postao estrada. Tako da, rasli smo zajedno- rekao je on pa nastavio:

-Ta njena popularnost u nekim momentima je meni dosta pomogla, takođe. Ako ne šta drugo, upoznajući tvoje kolege preko nje. I tako, imao sam lakšu komunikaciju kada sam ja izašao iz anonimnosti, i tako nekako, vole me tvoji kolege. Ja zaista nemam problem sa sedmom silom, i neka ostane tako - govorio je Ćemo za Blic.

1/5 Vidi galeriju Ćemo otkrio kako ga gledaju u rodnom gradu Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

Mnogo radili, a malo zarađivali

- Mi smo postali cimeri iz nužde. Takvo je vreme bilo. Malo smo radili, malo smo zarađivali, zapravo puno smo radili, a malo zarađivali. Mi nismo oni prijatelji od hita do hita što obično biva na estradi. Jedno kod drugog volimo direktnost - ispričao je Ćemo, koji sa Milenom često ide na odmor, najviše u Grčku i to nekoliko puta tokom godine.

Foto: Damir Dervišagić

Oni su tom prilikom govorili i o Mileninom učešću u "zvezdama Granda" kada joj je Ćemo bio velika podrška.

- Kada je Milena bila u "Zvezdama Granda" ja sam imao informaciju kako stoji sa glasovima. Stojim iza kamera, ona me gleda, a ja pravim neku glupu facu, kao nešto se veselim, kao super sam, sve je ekstra, a ne da nisam umeo da odglumim... - počeo je priču Ćemo, a Milena je nastavila.

- Da sam ja pravila grimase, to je meni svojstveno, on zna da se ja glupiram kod kuće, ali on... Ja gledam i kažem: "Bože, kakva budala, tačno znam da sam ispala".

- Ja sam hteo da ona izdrži do kraja emisije.