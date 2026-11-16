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Severina je izgubila prvostepeni spor koji je protiv nje pokrenula sudija Lucija Lasić iz Splita zbog povrede časti i ugleda. Prema presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, objavljenoj 13. novembra 2026. godine, pevačici je naloženo da isplati 2.654,46 evra odštete i 4.047 evra troškova postupka, odnosno ukupno 6.701,46 evra, uz zatezne kamate.

Sve počelo na konferenciji za novinare

Povod za tužbu bile su Severinine izjave na konferenciji održanoj 17. oktobra 2019. godine u zagrebačkom hotelu. Iako je događaj bio organizovan radi najave regionalne turneje „The Magic Tour“, pevačica je govorila i o sporu sa bivšim partnerom oko roditeljskog staranja.

Tom prilikom iznela je optužbe na račun sudije Lucije Lasić, koja je učestvovala u odlučivanju u porodičnim postupcima. Tvrdila je da je sudija ranije bila kažnjena zbog zloupotrebe položaja, suspendovana i vraćena na posao zahvaljujući uticaju Tomislava Karamarka.

Sud je u ovom postupku te tvrdnje ocenio kao neistinite i zaključio da za njih nije postojala dovoljna činjenična osnova.

1/5 Vidi galeriju Severina i Milan Popović Foto: ATAIMAGES, Printscreen/ Instagram

Pozivala se na slobodu izražavanja

Pevačica je osporavala tužbeni zahtev, navodeći da je govorila o odlukama koje su duboko uticale na njen privatni život. Njena odbrana zasnivala se na stavu da je izražavala lično nezadovoljstvo i kritikovala rad pravosuđa, koristeći pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Tvrdila je i da je imala razloga da veruje informacijama koje je iznela. Tokom postupka pominjala je medijske napise, razgovore svog saradnika Tomislava Petrovića, kao i razgovor sa Anom Karamarko, suprugom nekadašnjeg predsednika HDZ-a.

Međutim, sud je ocenio da Severina pre javnog nastupa nije proverila istinitost spornih navoda, već je teške optužbe iznela na osnovu posrednih saznanja i sopstvenih zaključaka.

Sud napravio razliku između kritike i optužbi

U obrazloženju presude razdvojeni su Severinini vrednosni sudovi od tvrdnji koje je moguće proveriti.

Njeno poređenje ličnog iskustva sa „silovanjem“ sud je posmatrao kao metaforički izraz nezadovoljstva sudskim odlukama. Komentare o načinu postupanja u predmetima razmatrao je u okviru kritike rada pravosuđa. Drugačije su ocenjeni navodi o navodnoj zloupotrebi položaja, suspenziji i političkoj intervenciji. Prema obrazloženju, reč je o konkretnim činjeničnim tvrdnjama čiju istinitost pevačica nije dokazala.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su protiv Lucije Lasić vođeni disciplinski postupci zbog neurednog obavljanja sudijske dužnosti, odnosno neispunjavanja propisanih mera rada. Sud je naglasio da to nije isto što i zloupotreba položaja za koju ju je Severina javno optužila.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ima nerelane uslove Foto: Printscreen, Shutterstock, Beta Damir Sencar, Printskrin/Instagram

Lasićeva o posledicama

Lucija Lasić je tokom saslušanja izjavila da su joj javne optužbe izazvale uznemirenost, ogorčenost i strah od reakcije okoline. Navela je da su je, nakon medijskih objava, kontaktirali poznanici iz zemlje i inostranstva, dok je posebno brinula kako će cela situacija uticati na njeno dete.

Istakla je da zbog obaveze čuvanja tajnosti podataka iz porodičnih postupaka nije mogla javno da govori o predmetima i na taj način odgovori na optužbe.

Negirala je da lično poznaje Tomislava Karamarka i navela da su joj predmeti dodeljivani automatski.

Severina Foto: Printscreen/imperijal.net

Odšteta i troškovi, uz pravo na žalbu

Sud je ocenio da su sporne tvrdnje povredile lični i profesionalni ugled Lucije Lasić, a da je njihovom uticaju doprinelo to što su ih preneli brojni mediji u Hrvatskoj i regionu.

Zbog toga je usvojen zahtev za odštetu od 2.654,46 evra, uz pripadajuće kamate. Severini je naloženo i da nadoknadi 4.047 evra parničnih troškova, dok je preostali deo zahteva za troškove odbijen.