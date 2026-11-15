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Pitanje o šimširu dovelo je do neočeivanog muzičkog razgovora u „Superpoteri“, a tragači su sve povezali sa Bobanom Rajovićem. Pevaču su se nakon emitovanja javljali brojni poznanici kako bi mu preneli šta se dogodilo u studiju.

Naime, u emisiji je učestvovao Dušan Simonović iz Surdulice, profesor engleskog jezika, koji se posle nekoliko godina ponovo okušao u kvizu. Muzika mu je posebno bliska, budući da voli da komponuje i piše pesme, a upravo je jedno pitanje otvorilo prostor za prisećanje na poznate melodije.

Trebalo je odgovoriti da li je šimšir vrsta kape, biljke ili papira. Tačan odgovor je bila biljka, a onda je dobio i svojevrsnu muzičku pratnju.

Milica se setila pesme „Razbole se šimšir list“, dok je Aleksa izgovorio stihove „U oblake, u šimšire, ne gledaj u mene samo“. Žarko je odmah prepoznao Bobana Rajovića, čije je ime tako postalo deo razgovora u popularnom kvizu.

Potera kviz Foto: Printscreen/RTS

Boban pozvao celu ekipu na koncert

Rajovića je obradovalo što su ga tragači pomenuli, naročito zato što i sam prati kviz. Kako je objasnio, zbog nastupa ne uspeva uvek da pogleda emisiju u terminu prikazivanja, pa propušteno nadoknadi uz reprizu ili premotavanje.

– Mnogo mi je drago! Često i ja pogledam kada stignem, pošto se emituje vikendom, a često i radim. Uhvati se neka repriza ili premotam emisiju. Sinoć me je baš dosta ljudi zvalo uz komentar: „E, bio si u Poteri!“ Nema šta, nego da pozovem sve tragače i Jovana Memedovića na svoj beogradski koncert u Sava Centru, 16. decembra – rekao je pevač.

1/6 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Neđo Moračanin, Srđan Tomić, Damir Dervišagić

Od pitanja o biljci do poziva na koncert — kratka razmena u studiju dobila je nastavak i van kviza, a Rajović je jasno stavio do znanja da bi tragače i voditelja rado video u publici.