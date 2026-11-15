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Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana EM, priredila je noć za pamćenje u jednoj od prestoničkih kafana, gde se tražilo mesto više. Pojedini gosti ostali su ispred kluba, budući da unutra više nije bilo mesta za sve koji su želeli da budu deo ovog provoda.

Ipak, jedan trenutak posebno je obeležio veče. Tijana je u jednom trenutku na scenu pozvala koleginicu Zoranu Simeunović, koja je čim je uzela mikrofon pokazala zbog čega važi za pevačicu raskošnog vokala. Simeunovićeva je svojim glasom doslovno oduvala sve prisutne, a publika ju je nagradila ovacijama.

01:13 Tijana M izvela koleginicu na binu, Zorana Simeunović glasom ostavila publiku bez daha! Izvor: Kurir