TIJANA EM NAPRAVILA LOM U PRESTONIČKOJ KAFANI, A ONDA POTEZOM ODUŠEVILA SVE: Koleginicu izvela na binu, Zorana Simeunović glasom ostavila publiku bez daha!
Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana EM, priredila je noć za pamćenje u jednoj od prestoničkih kafana, gde se tražilo mesto više. Pojedini gosti ostali su ispred kluba, budući da unutra više nije bilo mesta za sve koji su želeli da budu deo ovog provoda.
Ipak, jedan trenutak posebno je obeležio veče. Tijana je u jednom trenutku na scenu pozvala koleginicu Zoranu Simeunović, koja je čim je uzela mikrofon pokazala zbog čega važi za pevačicu raskošnog vokala. Simeunovićeva je svojim glasom doslovno oduvala sve prisutne, a publika ju je nagradila ovacijama.
Na kraju večeri, Tijana je pokazala da se veličina jednog izvođača ne ogleda samo u atmosferi koju napravi na svojoj svirci, već i u odnosu prema kolegama. U vremenu kada sujeta često ume da bude prisutna na estradi, njen potez da podeli binu sa Zoranom Simeunović naišao je na posebne simpatije publike i još jednom pokazao da međusobna podrška i kolegijalnost ne bi trebalo da budu izuzetak, već pravilo.