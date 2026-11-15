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Nenad Jovanović osim što na svom jutjub kanalu objavljuje pesme i spotove koje njegova publika obožava, odlučio je i da snima novi sadržaj za muzičku platformu - jutjub, a reč je o popularnim vlogovima koje sve više javnih ličnosti snima.

Pevač u videima koje sam snima, govori o svojim obavezama, sa čime se sve susreće u svakodnevnici, kako provodi vreme kada nije na sceni ili u emisijama, a nedavno je objavio video gde je svojim obožavaocima podelio iskustvo sa aerodroma.

- Bože svašta! Izdali su mi kartu sada na aerodromu ali su mi rekli da mesta u avionu nemam. Izvadili su nam kartu na pogrešno ime, kolegi. Sad smo platili 52.000 dinara novu kartu. Šta da se radi, bitno da se lova okreće, koliko vidim mi ćemo zakasniti i na ovo malo aviona što nam je ostalo - kroz osmeh je pričao Nenad.

1/8 Vidi galeriju Nenad Jovanović Foto: Kurir

Sa njim je bio i njegov član benda, kome su i izvadili kartu na pogrešno ime, pa su za novu kartu izdvojili skoro 500 evra. Nenad je podelio i trenutke iz metroa dok je razgovarao sa starijim gospodinom, a kasnije je usnimio i probu pred nastup, ali i sam nastup. Kako se moglo videti na snimcima, atmosfera je bila odlična.