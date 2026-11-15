ROĐENDAN PROSLAVILA ISPOD ĆEBETA, A DAN POSLE OTIŠLA NA PUTOVANJE SA JOVANOM PAJIĆ: Marija Šerifović uhvaćena na aerodromu sa drugaricom
Marija Šerifović juče je proslavila svoj 42. rođendan, skromno u svom domu. Pevačica je kako je i sama rekla danas, kada su je mediji sreli na aerodromu svoj dan provela ispod ćebeta, a javnost je imala priliku da vidi i kako joj je njen sin Mario poklonio ružu i crvenu kesicu u kojoj je bio poklon.
Dan nakon rođendana, Marija je sa svojom drugaricom i koleginicom Jovanom Pajić, spakovala kofere i krenula na put, a novinari su ih uslikali na aerodromu.
S obzirom na to da su Marija i Jovana ranije zajedno putovale na egzotične destinacije, jedno od pitanja je bilo da li su se ovog puta ponovo zaputile na Bali.
- Ne, ne idemo na Bali, menjamo - rekle su, ne otkrivajući gde će provesti naredne dane.
Marija u sportskom, Jovana u elegantnom izdanju
Za putovanje su obe odabrale udobne kombinacije, ali u potpuno različitim stilovima.
Marija je ostala verna svom prepoznatljivom sportskom fazonu. Nosila je belu majicu, sivu trenerku i patike, a izdanje je upotpunila tamnim naočarima za sunce. Sa sobom je imala crni kofer i putnu torbu.
Jovana se, s druge strane, odlučila za drugačiju kombinaciju. Nosila je dugi karirani kaput, široke maslinastozelene pantalone i patike. Na glavi je imala kapu, a uz sebe je nosila torbicu i kofer.
Kurir.rs