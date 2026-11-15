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Dan nakon rođendana, Marija je sa svojom drugaricom i koleginicom Jovanom Pajić, spakovala kofere i krenula na put, a novinari su ih uslikali na aerodromu.

S obzirom na to da su Marija i Jovana ranije zajedno putovale na egzotične destinacije, jedno od pitanja je bilo da li su se ovog puta ponovo zaputile na Bali.

- Ne, ne idemo na Bali, menjamo - rekle su, ne otkrivajući gde će provesti naredne dane.

1/4 Vidi galeriju Marija Šerifović i Jovana Pajić Foto: Printscreen YouTube

Marija u sportskom, Jovana u elegantnom izdanju

Za putovanje su obe odabrale udobne kombinacije, ali u potpuno različitim stilovima.

Marija je ostala verna svom prepoznatljivom sportskom fazonu. Nosila je belu majicu, sivu trenerku i patike, a izdanje je upotpunila tamnim naočarima za sunce. Sa sobom je imala crni kofer i putnu torbu.

Jovana se, s druge strane, odlučila za drugačiju kombinaciju. Nosila je dugi karirani kaput, široke maslinastozelene pantalone i patike. Na glavi je imala kapu, a uz sebe je nosila torbicu i kofer.