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Televizija Pink i njen vlasnik Željko Mitrović detalje ugovora sa rijaliti učesnicima čuvaju daleko od očiju javnosti, Filip Car je svojevremeno otkrio koliko je novca zaradio tokom boravka u petoj sezoni „Zadruge“.

Snimak njegovog razgovora sa nekadašnjim cimerom Vladimirom Tomovićem ponovo je privukao pažnju javnosti, budući da je tom prilikom bez zadrške govorio o svom honoraru.

Aktuelni učesnik i jedan od zapaženijih takmičara „Elite 10“ o finansijskoj strani rijaliti karijere pričao je tokom TikTok meča sa Tomovićem. Na njegovo insistiranje da otkrije koliko je inkasirao za deset meseci provedenih u Beloj kući, Filip je najpre objasnio da mu novac nije isplaćen odjednom, već u nekoliko navrata.

Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Vladimir ga je nekoliko puta pitao za konkretnu cifru, a Car je na kraju odlučio da otkrije tačan iznos.

- Četrdeset osam hiljada evra - , rekao je Filip, a potom objasnio da je prvobitno trebalo da zaradi znatno više.

- U šest, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebao sam dobiti 60, bio sam kažnjen- priznao je rijaliti učesnik.

Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Iz njegovih reči proizlazi da je prvobitni honorar za sezonu iznosio 60.000 evra, ali da je zbog kazni i prekršaja tokom boravka u rijalitiju ostao bez čak 12.000 evra. Na kraju mu je, kako je sam ispričao, isplaćeno 48.000 evra, i to kroz šest ili sedam rata.

Kurir.rs

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